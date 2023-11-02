Беременная женщина и ее муж пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Водитель иномарки ехал из Екатеринбурга в Пермь. Вместе с супругами в машине ехал их семилетний сын, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Во время дороги мужчина не стал соблюдать безопасное расстояние до транспорта, который ехал впереди. В какой-то момент он столкнулся с двумя грузовиками «Хово».
Пострадавших водителя и пассажирку автомобиля привезли в больницу. Их сын не пострадал, так как он ехал на заднем сидении в специальном кресле. У женщины угрозы выкидыша нет.
Напомним, 31 октября 2023 года на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил два автомобиля и два грузовика попали в массовую аварию из-за плохого состояния дороги. Из-за ЧП на трассе возник затор.