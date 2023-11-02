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ДТП с автомобилем и двумя грузовиками случилось на трассе Пермь — Екатеринбург

Беременная женщина и ее муж пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

2 ноября 2023, 03:24
Фото: УГИБДД по Свердловской области

ДТП с автомобилем и двумя грузовиками случилось на трассе Пермь — Екатеринбург

34-летняя беременная женщина и ее супруг, управлявший автомобилем Mercedes-Benz, попали в массовую аварию. ДТП произошло 1 ноября 2023 года.

Водитель иномарки ехал из Екатеринбурга в Пермь. Вместе с супругами в машине ехал их семилетний сын, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Во время дороги мужчина не стал соблюдать безопасное расстояние до транспорта, который ехал впереди. В какой-то момент он столкнулся с двумя грузовиками «Хово».

ДТП с беременной на трассе Пермь — ЕкатеринбургДТП с беременной на трассе Пермь — Екатеринбург
Беременная пострадала в ДТПБеременная пострадала в ДТП
ДТП с беременной на трассе Пермь — Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пострадавших водителя и пассажирку автомобиля привезли в больницу. Их сын не пострадал, так как он ехал на заднем сидении в специальном кресле. У женщины угрозы выкидыша нет.

Напомним, 31 октября 2023 года на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил два автомобиля и два грузовика попали в массовую аварию из-за плохого состояния дороги. Из-за ЧП на трассе возник затор.

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