Более 180 млрд рублей привлек бизнес под «зонтичные» поручительства КМСП

Posted Сегодня, 08:08
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Благодаря использованию правительственного инструмента господдержки бизнесу было предоставлено на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период 2022 года, пишет tass.ru.
«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Это происходит, в частности, когда у заемщиков отсутствует возможность предоставить банку собственный залог. Теперь заемщики, по словам Исаевича, могут привлекать средства на подходящих для них условиях. Покрывая до половины суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают предоставление залога для предпринимателей. Это ничего не стоит бизнесу (обязательства по оплате комиссии выполняет кредитная организация), в то же время оформить поручительство можно в одном окне с кредитом, указал гендиректор КМСП.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала текущего года среди субъектов РФ наилучшие результаты продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В этих регионах бизнесом в качестве «зонтичных» поручительств задействовано 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. Высокие показатели также отмечены в Краснодарском крае и Свердловской области, где субъекты МСП с января по сентябрь привлекли 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
В течение девяти месяцев текущего года именно сфера гостиниц и общепит показали наивысший прирост объемов финансовой помощи МСП. Общая сумма кредитов, выданных под «зонтичные» поручительства, в данных отраслях увеличилась в 1,8 раза и достигла 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала отчитались о 1,5-кратном приросте, до общей отметки в 1,4 миллиарда рублей.
Первенство среди банков по объему кредитования держит Альфа-Банк, который под «зонтичные» поручительства выдал 59 миллиардов рублей кредитов, за ним следует Сбербанк с суммой 52 миллиарда рублей, третьим оказался банк ВТБ (25 миллиардов рублей).
Напомним: механизм «зонтичных» поручительств разработан по указанию президента России и применяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Курирует этот процесс первый зампред Правительства РФ Андрей Белоусов.