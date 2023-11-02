Более 180 млрд рублей привлек бизнес под «зонтичные» поручительства КМСП

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Это происходит, в частности, когда у заемщиков отсутствует возможность предоставить банку собственный залог. Теперь заемщики, по словам Исаевича, могут привлекать средства на подходящих для них условиях. Покрывая до половины суммы кредита, «зонтичные» поручительства упрощают предоставление залога для предпринимателей. Это ничего не стоит бизнесу (обязательства по оплате комиссии выполняет кредитная организация), в то же время оформить поручительство можно в одном окне с кредитом, указал гендиректор КМСП.