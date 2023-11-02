Дом умершего экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставлен на продажу

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Площадь особняка — 1,2 тысяч квадратных метров. Объявление размещено на одном из сайтов объявлений. Участок находится на берегу Черного моря. Это база отдыха, пишут «Новые известия».
На объекте имеются пять спальных домов площадью по 30-40 квадратных метров. На базе отдыха есть зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней. Есть спа-комплекс и собственный спуск к Черному морю. База отдыха оценена в 150 млн рублей.
Продается. Юр. лицо держатель договора аренды земельных участков (4 га), участок леса, дорога сроком на 49 лет. На участке расположены временные постройки, — сказано в объявлении.
Напомним, что Евгений Пригожин разбился на самолете 23 августа. Он похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Наследником умершего является его сын Павел.