Дом умершего экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставлен на продажу

На объекте имеются пять спальных домов площадью по 30-40 квадратных метров. На базе отдыха есть зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней. Есть спа-комплекс и собственный спуск к Черному морю. База отдыха оценена в 150 млн рублей.