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На продажу выставлен дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Дом умершего экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выставлен на продажу

2 ноября 2023, 12:37
Фото: "Циан"

На продажу выставлен дом экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

В Геленджике на продажу выставлен двухэтажный особняк, который принадлежал экс-главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Площадь особняка — 1,2 тысяч квадратных метров. Объявление размещено на одном из сайтов объявлений. Участок находится на берегу Черного моря. Это база отдыха, пишут «Новые известия».

Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения ПригожинаДом Евгения Пригожина
Дом Евгения Пригожина
Фото: "Циан"

На объекте имеются пять спальных домов площадью по 30-40 квадратных метров. На базе отдыха есть зимний жилой дом с сауной, бассейном и кухней. Есть спа-комплекс и собственный спуск к Черному морю. База отдыха оценена в 150 млн рублей.

Продается. Юр. лицо держатель договора аренды земельных участков (4 га), участок леса, дорога сроком на 49 лет. На участке расположены временные постройки, — сказано в объявлении.

Напомним, что Евгений Пригожин разбился на самолете 23 августа. Он похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Наследником умершего является его сын Павел.

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#Общество#Продажа#Черное море#Евгений Пригожин#База отдыха#Объявление#Дарья Сорокина
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