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Двое человек погибли в ДТП на Режевском тракте

Двое погибли, трое пострадали: два автомобиля столкнулись на Режевском тракте

2 ноября 2023, 13:33

Двое человек погибли в ДТП на Режевском тракте

Водители двух иномарок Hyundai Solaris столкнулись между собой на Режевском тракте. Двое человек погибли и трое пострадали. ДТП случилось 2 ноября 2023 года.

Водитель одного из автомобилей не справился с вождением и врезался в другую машину, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В аварии скончались пассажир и водитель одного из столкнувшихся авто. В другой иномарке пострадали женщина, сидевшая за рулем, и двое детей.

Детей с полученными травмами привезли в медицинское учреждение. Состояние тяжелое. Сотрудники больницы оказывают им необходимую помощь. Состояние женщины оценено как удовлетворительное.

На место ЧП приехали сотрудники центра медицины катастроф.

Напомним, 2 ноября 2023 года под Березовским водитель грузовой машины сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда пострадавшая скончалась.

Под Березовским 31-летняя женщина попала под колеса ГАЗели
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