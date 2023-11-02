Двое погибли, трое пострадали: два автомобиля столкнулись на Режевском тракте

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Водитель одного из автомобилей не справился с вождением и врезался в другую машину, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В аварии скончались пассажир и водитель одного из столкнувшихся авто. В другой иномарке пострадали женщина, сидевшая за рулем, и двое детей.
Детей с полученными травмами привезли в медицинское учреждение. Состояние тяжелое. Сотрудники больницы оказывают им необходимую помощь. Состояние женщины оценено как удовлетворительное.
На место ЧП приехали сотрудники центра медицины катастроф.
Напомним, 2 ноября 2023 года под Березовским водитель грузовой машины сбил женщину, которая переходила дорогу. В результате наезда пострадавшая скончалась.