Газовые баллоны взорвались на ВИЗе в Екатеринбурге. Пострадали два человека

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Оба — работники стройки ЖК «Нагорный». Предварительно известно, что они нарушили технику безопасности, после чего последовал взрыв, пишет «Урал Мэш».
Обоих пострадавших увезли с Мельникова в больницу №23. В Минздраве отметили, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
На место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники, сообщает Ура.ру.
Ранее в Екатеринбурге рабочий упал в подвал и впал кому. Также у него проломлен череп.