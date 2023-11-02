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Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Екатеринбурге

Газовые баллоны взорвались на ВИЗе в Екатеринбурге. Пострадали два человека

2 ноября 2023, 07:01
Фото: 1MI

Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Екатеринбурге

На ВИЗе в Екатеринбурге двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов.

Оба — работники стройки ЖК «Нагорный». Предварительно известно, что они нарушили технику безопасности, после чего последовал взрыв, пишет «Урал Мэш».

Обоих пострадавших увезли с Мельникова в больницу №23. В Минздраве отметили, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

На место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники, сообщает Ура.ру.

Ранее в Екатеринбурге рабочий упал в подвал и впал кому. Также у него проломлен череп.

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#Больница#Строительство#Взрыв#ВИЗ#Пострадавшие#Техника безопасности#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#МЧС России
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