Инспектор ГИБДД из Челябинска сливал данные военных брату из Украины

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Подозреваемому 48 лет. В юности он стал жить с семьей в закрытом городе Озерск. Его родители бывшие военные строители. Сын работал инспектором дорожного надзора в Челябинске.
У него был доступ к закрытой базе — узнавал данные людей и передавал украинскому родственнику. Таким образом произошел слив данных 1300 человек. Занимался этим мужчина с января по сентябрь.
Спецслужбы узнали об этом и пригласили мужчину на разговор. Через три дня мужчину «скрутили» прямо на работе. Сейчас он находится в СИЗО на 2 месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы.