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Инспектор ГИБДД из Челябинска 8 месяцев сливал данные бойцов СВО

Инспектор ГИБДД из Челябинска сливал данные военных брату из Украины

2 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Инспектор ГИБДД из Челябинска 8 месяцев сливал данные бойцов СВО

В Челябинске инспектору ГИБДД грозит срок за госизмену. Ранее мужчина занимался сливом личных данных участников спецоперации своему родственнику в Украину.

Подозреваемому 48 лет. В юности он стал жить с семьей в закрытом городе Озерск. Его родители бывшие военные строители. Сын работал инспектором дорожного надзора в Челябинске.

У него был доступ к закрытой базе — узнавал данные людей и передавал украинскому родственнику. Таким образом произошел слив данных 1300 человек. Занимался этим мужчина с января по сентябрь.

Спецслужбы узнали об этом и пригласили мужчину на разговор. Через три дня мужчину «скрутили» прямо на работе. Сейчас он находится в СИЗО на 2 месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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#Происшествия#ГИБДД#Украина#Челябинск#Тюрьма#Госизмена#Дарья Сорокина
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