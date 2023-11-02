Крыша сгорела в магазине в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Прохожие заметили, что из-под крыши валит дым и сообщили об этом сотруднице магазина, которая вызвала сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Пожар устраняли шесть человек. Справиться с огнем специалистам удалось в течение 10 минут. В результате происшествия оказались повреждены кровля и чердачное перекрытие.
Пострадавших в ЧП нет. Предположительно, инцидент произошел из-за неисправной проводки на чердаке. В МЧС организовали проверку.
Напомним, 29 октября 2023 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в цехе на хлебозаводе. Сотрудники МЧС быстро устранили огонь.