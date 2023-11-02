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Updated Сегодня, 16:43

В магазине на крыше в селе под Нижним Тагилом разгорелся пожар

Крыша сгорела в магазине в селе под Нижним Тагилом

2 ноября 2023, 16:43
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

В магазине на крыше в селе под Нижним Тагилом разгорелся пожар

В селе Малая Лая в Нижнем Тагиле вспыхнул огонь в магазине «Автоаксессуары». Пострадала крыша. Пожар произошел на Молодежной улице 2 ноября 2023 года.

Прохожие заметили, что из-под крыши валит дым и сообщили об этом сотруднице магазина, которая вызвала сотрудников пожарной службы, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Пожар устраняли шесть человек. Справиться с огнем специалистам удалось в течение 10 минут. В результате происшествия оказались повреждены кровля и чердачное перекрытие.

Пострадавших в ЧП нет. Предположительно, инцидент произошел из-за неисправной проводки на чердаке. В МЧС организовали проверку.

Напомним, 29 октября 2023 года в Нижнем Тагиле случилось возгорание в цехе на хлебозаводе. Сотрудники МЧС быстро устранили огонь.

Пожар разгорелся на хлебозаводе в Нижнем Тагиле
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