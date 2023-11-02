Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища

С одного домохозяйства предлагалось взнести по 500 рублей. Согласно объявлению, эти деньги пойдут на грузовой транспорт, работу погрузчиков и утилизацию мусора на полигон ТКО Нижнего Тагила. Позже были опубликованы еще две записи об уже проделанной работе. Репост с одной из них также сделан в официальной группе администрации села.