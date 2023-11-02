Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
20 октября в группе ВК «Женсовет» «Вдохновение» Петрокаменской т/а» были объявлены добровольные сборы на отчистку кладбища от мусора. Те жители, которые не могли помочь финансово, приглашались на субботник. Организаторами сборов указаны не только представители женсовета, но и совета ветеранов, а также уличного комитета.
В селе Петрокаменское организован сбор добровольных пожертвований на чистку кладбища, кто не сможет помочь финансово, ничего страшного! Приходите добровольно и выносите скопившийся мусор внутри кладбища на прилегающую территорию, где уже есть кучи мусора. Но только не на лицевую сторону кладбища!!! Сбор будет осуществляться по ведомостям под роспись с представителями своих улиц, — говорится в объявлении.
С одного домохозяйства предлагалось взнести по 500 рублей. Согласно объявлению, эти деньги пойдут на грузовой транспорт, работу погрузчиков и утилизацию мусора на полигон ТКО Нижнего Тагила. Позже были опубликованы еще две записи об уже проделанной работе. Репост с одной из них также сделан в официальной группе администрации села.
У некоторых сельчан такой сбор вызвал недоумение, ведь, по их мнению, уборкой мусора с кладбища должна заниматься специальная компания.
Ходили прямо по домам, просили по 500 рублей. Знаю, что некоторые пенсионерки давали больше. На мой взгляд, это странно. Представляете, если бы в Тагиле также по домам ходили и просили деньги на уборку кладбища. Я понимаю, позвать людей на субботник, но спецтехнику должна пригонять обслуживающая компания, — поделилась с TagilCity.ru местная жительница Анастасия.
Этой компанией на территории Горноуральского округа является МБУ «Служба пригородных кладбищ». Помимо организации захоронений, служба должна следить за стоянием погостов. В уставе учреждения в разделе «Предмет, цели и виды деятельности» сказано:
Организация содержания кладбищ. В том числе уборка территорий кладбищ: газонов, тротуаров, обочин, дорог от мусора, листвы, снега, косьба травы, организация вывоза мусора с территории кладбищ и снос деревьев.
В связи с этим TagilCity.ru направил официальный запрос на имя главы ГГО Дмитрия Летникова, чтобы узнать, почему с жителей Петрокаменского собирают деньги на уборку местного кладбища и почему вывозом мусора не занимается муниципальное учреждение.