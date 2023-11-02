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Иномарка вылетела на трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Машина вылетела на рельсы у Лисьей горы в Нижнем Тагиле и блокировала проезд трамваю

2 ноября 2023, 08:49
Фото: tagilcity.ru

Иномарка вылетела на трамвайные пути в Нижнем Тагиле

Днем 2 ноября иномарка Mitsubishi вылетела на трамвайные пути у подножия Лисьей горы на улице Береговая-Ударная.

Авария произошла около 12:00 часов. Иномарку занесло на дорожной снежной каше и выбросило на трамвайные пути. Из-за этого трамвай, следующий в сторону города, был вынужден остановиться.

Мы с мужем ехали в сторону города, иномарка лежала пузом на путях. Непонятно, с какой стороны он ехал, видимо гнал знатно, раз так занесло и вкинуло, — поделилась с редакцией TagilCity.ru читательница Юлия.

Пассажирам трамвая пришлось идти пешком вдоль дороги: часть шли вдоль отбойника, другие — с левой стороны движения автомобилей.

После аварии у Лисьей горы на патрулирование приехал экипаж ДПС.

В это время на пересечении Уральского проспекта и улицы Совхозная из-за столкновения на светофоре стояли два автомобиля — Chevrolet Aveo и Toyota.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#ЧП#18+#Юлия Степанова#Авария#Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года
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