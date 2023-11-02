Машина вылетела на рельсы у Лисьей горы в Нижнем Тагиле и блокировала проезд трамваю

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Авария произошла около 12:00 часов. Иномарку занесло на дорожной снежной каше и выбросило на трамвайные пути. Из-за этого трамвай, следующий в сторону города, был вынужден остановиться.
Мы с мужем ехали в сторону города, иномарка лежала пузом на путях. Непонятно, с какой стороны он ехал, видимо гнал знатно, раз так занесло и вкинуло, — поделилась с редакцией TagilCity.ru читательница Юлия.
Пассажирам трамвая пришлось идти пешком вдоль дороги: часть шли вдоль отбойника, другие — с левой стороны движения автомобилей.
После аварии у Лисьей горы на патрулирование приехал экипаж ДПС.
В это время на пересечении Уральского проспекта и улицы Совхозная из-за столкновения на светофоре стояли два автомобиля — Chevrolet Aveo и Toyota.