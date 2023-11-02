МЧС выступил с экстренным обращением к жителям Свердловской области

Напомним, что снежная погода в ближайшие два дня ожидается на всей территории региона. На дорогах прогнозируется гололед. Также вероятен дождь и сильный ветер. При этом в Нижнем Тагиле 3 ноября в дневное время воздух прогреется до +5 градусов. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.