МЧС выступил с экстренным обращением к жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В связи с этим спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Отмечается, что в случаях ЧП нужно звонить по телефонам: 101 или 112.
Напомним, что снежная погода в ближайшие два дня ожидается на всей территории региона. На дорогах прогнозируется гололед. Также вероятен дождь и сильный ветер. При этом в Нижнем Тагиле 3 ноября в дневное время воздух прогреется до +5 градусов. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.