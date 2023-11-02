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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Свердловской области ожидаются гололед и сильный ветер

МЧС выступил с экстренным обращением к жителям Свердловской области

2 ноября 2023, 10:27
Фото: Midjourney

В Свердловской области ожидаются гололед и сильный ветер

В Свердловской области в пятницу, 3 ноября, ожидается гололед и сильный ветер. Его порывы могут достичь 17 метров в секунду.

В связи с этим спасатели просят свердловчан соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что в случаях ЧП нужно звонить по телефонам: 101 или 112.

Напомним, что снежная погода в ближайшие два дня ожидается на всей территории региона. На дорогах прогнозируется гололед. Также вероятен дождь и сильный ветер. При этом в Нижнем Тагиле 3 ноября в дневное время воздух прогреется до +5 градусов. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.

Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
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#Свердловская область#Погода#Гололед#Снегопад#Ветер#Окружающая среда#Дарья Сорокина#Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года
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