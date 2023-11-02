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В Екатеринбурге исчезли мужчина с татуировкой и его мать

Мужчину с татуировкой на шее и его мать месяц ищут в Екатеринбурге

2 ноября 2023, 05:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге исчезли мужчина с татуировкой и его мать

В Екатеринбурге разыскивают 36-летнего мужчину и его 56-летнюю мать, которые бесследно исчезли. Поиски ведутся с 1 октября 2023 года.

Рост женщины — 160 сантиметров. Волосы темные. У екатеринбурженки есть очки, также у нее имеются тату на предплечье: череп и паук, рассказали в отряде «Прорыв».

Цвет глаз у исчезнувшего мужчины карий. На руке у горожанина «рукав», а на шее вытатуирована цитата.

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Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Пропавших екатеринбуржцев разыскивают сотрудники поискового отряда «Прорыв».

Напомним, 5 сентября 2023 года в Первоуральске исчез 52-летний местный житель с банданой на голове. На плече у него была татуировка.

В Первоуральске исчез мужчина в бандане и с татуировкой
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