Мужчину с татуировкой на шее и его мать месяц ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Рост женщины — 160 сантиметров. Волосы темные. У екатеринбурженки есть очки, также у нее имеются тату на предплечье: череп и паук, рассказали в отряде «Прорыв».
Цвет глаз у исчезнувшего мужчины карий. На руке у горожанина «рукав», а на шее вытатуирована цитата.
Пропавших екатеринбуржцев разыскивают сотрудники поискового отряда «Прорыв».
Напомним, 5 сентября 2023 года в Первоуральске исчез 52-летний местный житель с банданой на голове. На плече у него была татуировка.