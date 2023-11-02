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Житель Каменска-Уральского бесследно пропал

Мужчину в спортивной одежде почти две недели ищут в Каменске-Уральском

2 ноября 2023, 14:26
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского бесследно пропал

В Каменске-Уральском исчез 39-летний местный житель. Мужчина был одет в спортивную одежду. Свердловчанина ищут с 22 октября 2023 года.

В день пропажи горожанин вышел из больницы No5 и перестал выходить на связь. После этого его стали искать, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Волосы исчезнувшего мужчины черного цвета, коротко подстрижены. Цвет глаз темный. Были надеты куртка, кроссовки и штаны.

Поисками пропавшего жителя города занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 26 октября 2023 года в поселке Ачит пропал пожилой седовласый мужчина. Во что он был одет — неизвестно. Из отличительных примет — шрам от аппендицита.

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