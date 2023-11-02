Мужчину в спортивной одежде почти две недели ищут в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В день пропажи горожанин вышел из больницы No5 и перестал выходить на связь. После этого его стали искать, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Волосы исчезнувшего мужчины черного цвета, коротко подстрижены. Цвет глаз темный. Были надеты куртка, кроссовки и штаны.
Поисками пропавшего жителя города занимаются сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 26 октября 2023 года в поселке Ачит пропал пожилой седовласый мужчина. Во что он был одет — неизвестно. Из отличительных примет — шрам от аппендицита.