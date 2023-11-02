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Обвиняемый в насилии над девочкой житель Екатеринбурга отпущен домой

Обвиняемого в изнасиловании девочки в Екатеринбурге отпустили домой

2 ноября 2023, 08:19
Фото: Midjourney

Обвиняемый в насилии над девочкой житель Екатеринбурга отпущен домой

В Екатеринбурге мужчину, которого обвиняют в изнасиловании ребенка, отпустили домой. Девочку два дня искали волонтеры.

В результате подозреваемый, Андрей Петухов, который является сотрудником ЧОП «Русь-М1» отправлен домой, сообщили в Свердловском облсуде.

В конце сентября охраннику продлили арест. А теперь суд посчитал нужным изменить Петухову меру пресечения на более мягкую — на запрет определенных действий.

В облсуде отметили, что ЧОПовцу нельзя покидать свою квартиру по ночам и пользоваться интернетом и телефонной связью. Также он не сможет видеться со свидетелями по делу и родственниками пострадавшей девочки.

Напомним, что после двухдневных поисков в конце июля девочку нашли в квартире у обвиняемого. По некоторым данным, она подверглась насилию с его стороны. Соседи мужчины рассказывали, что от него ушла жена с детьми и он стал вести маргинальный образ жизни.

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