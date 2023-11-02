Обвиняемого в изнасиловании девочки в Екатеринбурге отпустили домой

Напомним, что после двухдневных поисков в конце июля девочку нашли в квартире у обвиняемого. По некоторым данным, она подверглась насилию с его стороны. Соседи мужчины рассказывали, что от него ушла жена с детьми и он стал вести маргинальный образ жизни.