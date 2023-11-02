Обвиняемого в изнасиловании девочки в Екатеринбурге отпустили домой

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В результате подозреваемый, Андрей Петухов, который является сотрудником ЧОП «Русь-М1» отправлен домой, сообщили в Свердловском облсуде.
В конце сентября охраннику продлили арест. А теперь суд посчитал нужным изменить Петухову меру пресечения на более мягкую — на запрет определенных действий.
В облсуде отметили, что ЧОПовцу нельзя покидать свою квартиру по ночам и пользоваться интернетом и телефонной связью. Также он не сможет видеться со свидетелями по делу и родственниками пострадавшей девочки.
Напомним, что после двухдневных поисков в конце июля девочку нашли в квартире у обвиняемого. По некоторым данным, она подверглась насилию с его стороны. Соседи мужчины рассказывали, что от него ушла жена с детьми и он стал вести маргинальный образ жизни.