Пассажиры автобуса пострадали в ДТП в Дегтярске

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как известно предварительно, авария произошла около дома №2 по улице Почтовая на нерегулируемом перекрестке.
Водитель машины Lada выезжал со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу, и они столкнулись.
Как сообщает региональное ГИБДД, а аварии пострадали водитель отечественного авто, а также два пассажира рейсового автобуса. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, что 2 ноября водители двух иномарок Hyundai Solaris столкнулись на Режевском тракте. Два человека погибли, а еще три травмировались.