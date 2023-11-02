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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Дегтярске пассажирский автобус попал в ДТП

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП в Дегтярске

2 ноября 2023, 13:49
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Дегтярске пассажирский автобус попал в ДТП

В Дегтярске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Автоинспекторы выясняют, как это случилось.

Как известно предварительно, авария произошла около дома №2 по улице Почтовая на нерегулируемом перекрестке.

Водитель машины Lada выезжал со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу, и они столкнулись.

Как сообщает региональное ГИБДД, а аварии пострадали водитель отечественного авто, а также два пассажира рейсового автобуса. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, что 2 ноября водители двух иномарок Hyundai Solaris столкнулись на Режевском тракте. Два человека погибли, а еще три травмировались.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Дегтярск#Пассажиры#Перекресток#Пострадавшие#Авария#Дарья Сорокина
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