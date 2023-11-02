Пассажиры «Орлана» пожаловались на многочасовую езду стоя из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Такие поездки совпали с сильным похолоданием в регионе. Те, кто часто ездят по этому маршруту, решили поехать на «Орлане», а не передвигаться по заметенным снегом трассам. Однако поезда оказались сильно забиты людьми, пишет Е1.
Одна из пассажирок рассказала, что в поезде увеличат число вагонов, при этом люди все равно ехали в том числе стоя. Было душно, а дорога длилась четыре часа.
Это просто ужасно. Первая и последняя поездка. Даже в коридоре людям не было места, — добавила пассажирка.
Напомним, что рельсовые автобусы «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском запустили в ноябре 2022 года. Пассажиры сразу же стали жаловаться на духоту, плохую вентиляцию и толпы людей в вагонах.