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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Пассажиры поездов из Екатеринбурга вынуждены ездить стоя по 4 часа

Пассажиры «Орлана» пожаловались на многочасовую езду стоя из Екатеринбурга

2 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI

Пассажиры поездов из Екатеринбурга вынуждены ездить стоя по 4 часа

В поездах Екатеринбург — Челябинск пассажиры вынуждены ездить стоя по 4 часа. Они пожаловались на давку.

Такие поездки совпали с сильным похолоданием в регионе. Те, кто часто ездят по этому маршруту, решили поехать на «Орлане», а не передвигаться по заметенным снегом трассам. Однако поезда оказались сильно забиты людьми, пишет Е1.

Одна из пассажирок рассказала, что в поезде увеличат число вагонов, при этом люди все равно ехали в том числе стоя. Было душно, а дорога длилась четыре часа.

Это просто ужасно. Первая и последняя поездка. Даже в коридоре людям не было места, — добавила пассажирка.

Напомним, что рельсовые автобусы «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском запустили в ноябре 2022 года. Пассажиры сразу же стали жаловаться на духоту, плохую вентиляцию и толпы людей в вагонах.

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#Снег#Пассажиры#Похолодание#Проезд#Жалобы#Вагоны#Екатеринбург#Давка#Орлан#Дарья Сорокина#Трассы
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