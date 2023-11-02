Пенсионеру из Щелкова вручили новую машину за его героический поступок

Пенсионеру из Щелкова подарили новую «Ниву» за его героический поступок, но он все равно не планирует отказываться от своей старой «Оки», которая по его мнению более демократичная и удобная.

Пенсионеру из Щелкова Михаилу Макарову, который недавно помог схватить вора, подарили новую машину. Сам Андрей Булгаков, глава городского округа Щелково, лично передал ему ключи от «Нивы» с надписью «Герою ЩелкоVо» на капоте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Напомним, что произошло. 72-летний мужчина чинил свою «Оку», когда увидел, как неизвестный отбирает телефон у ребенка. Макаров остановил преступника и сдал его в полицию. За свой поступок он получил грамоту в Госдуме РФ. Теперь ему достается еще одна награда. Пенсионер поделился своими впечатлениями от «Нивы», отметив, что эта машина очень отличается от его предыдущей. «А говорят, наши автомобили плохие! Цвет красивый, все удобно, работает тихо, ход мягкий, руль слушается хорошо, комфорт выше среднего», — рассказал Макаров. Тем не менее, он признался, что не собирается отказываться от «Оки», которую ему также обещали починить. «Ока» — народная машина, она более доступная. Она потребляет меньше бензина и можно использовать для различных хозяйственных нужд «, — отметил Михаил Викторович. Глава Щелкова Андрей Булгаков поблагодарил героя за его поступок и пожелал ему легких дорог.