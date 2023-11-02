Пешеход погиб под колесами «ГАЗели» на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
От полученных повреждений в результате наезда пешеход скончался. По словам водителя, погибший уже лежал на дороге перед аварией, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Причины и обстоятельства, при которых произошло ЧП, пока не сообщаются.
Напомним, 24 октября 2023 года в Каменске-Уральском мужчина, который ехал за рулем автомобиля, сбил женщину и ее дочку.
Пострадавшие в это время переходили проезжую часть по пешеходному переходу, где нет светофора. По словам водителя, когда он заметил пешеходов, он стал тормозить, но наезд все же случился. Девочку и ее маму отвезли в больницу.