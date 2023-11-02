tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Пешеход скончался в ДТП с «ГАЗелью» на дороге Екатеринбург — Алапаевск

Пешеход погиб под колесами «ГАЗели» на трассе Екатеринбург — Алапаевск

2 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI

Пешеход скончался в ДТП с «ГАЗелью» на дороге Екатеринбург — Алапаевск

Водитель «ГАЗели» насмерть сбил человека на проезжей части. Авария случилась на автодороге Екатеринбург — Алапаевск.

От полученных повреждений в результате наезда пешеход скончался. По словам водителя, погибший уже лежал на дороге перед аварией, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Причины и обстоятельства, при которых произошло ЧП, пока не сообщаются.

Напомним, 24 октября 2023 года в Каменске-Уральском мужчина, который ехал за рулем автомобиля, сбил женщину и ее дочку.

Пострадавшие в это время переходили проезжую часть по пешеходному переходу, где нет светофора. По словам водителя, когда он заметил пешеходов, он стал тормозить, но наезд все же случился. Девочку и ее маму отвезли в больницу.

Водитель автомобиля Lifan в Каменске-Уральском сбил женщину и ее дочку
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода под ЕкатеринбургомПешеход погиб под колесами автомобиля на Тюменской трассеВыскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем Тагиле
#Происшествия#ДТП#Дорога#Смерть#ГИБДД#Погибший#Пешеход#Трасса#Водитель#ЧП#Газель#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Общественник Нижнего Тагила обратился к прокурору по поводу отстранения Летникова
Вчера, 11:02
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
30 октября, 07:59
Ничего не найдено. Росприроднадзор сделал замеры воздуха после пожара на КХП в Тагиле
Вчера, 12:25
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
31 октября, 07:10
Скотство: пенсионеры, едва не опоздавшие на поезд, винят такси «Везет» в срыве заказа
Вчера, 05:11
Житель Дзержинского района Нижнего Тагила погиб на СВО
Вчера, 11:31