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Учителя назвали причины увольнения из школ России

Почему педагоги увольняются из сельских и городских школ России

2 ноября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Учителя назвали причины увольнения из школ России

В России педагоги стали чаще увольняться из сельских и городских школ. Сейчас во многих российских регионах наблюдается нехватка учителей, в особенности математики и русского языка.

Это следует из опроса, проведенного в 40 регионах России. Журналисты «Новых известий» разбирались в происходящем.

К примеру, в селе Таремское — самом большом населенном пункте Павловского района Нижегородской области, в местной школе учатся 330 учеников. Точного числа учителей, работающего в учреждении, назвать никто не может. Некоторые педагоги увольняются, а кто-то уходит в репетиторство.

Не хватает в первую очередь учителей русского и математики. Я сам одно время вел в дополнение к истории и обществознанию еще ОБЖ и информатику, потому что учителей по этим предметам просто не было, — рассказал учитель истории из местной школы.

В школе рассказывают, что из учреждения, в основном, увольняются из-за низких зарплат, большого объема работы, повышенной нагрузки.

В 40% регионов страны оклады учителей не превышают половины МРОТ — это суммы от 3 420 до 9 580 рублей, отмечает источник. В 39% регионов оклады составляют 50–75% от минимума.

Жалобы от педагогических работников можно найти и в интернете. Там они пишут о том, что их зарплаты крайне низки, к тому же они сильно изматываются на работе из-за повышенных нагрузок.

Нищий учитель, уставший и который пашет по 36 уроков в неделю не способен учить! Пора думать, что делать с этим. Как минимум сокращать нагрузку на учителей, — пишут учителя.

Одна учительница написала, что ее оклад составляет 9 642 рубля. При этом ее стаж — 29 лет. В последний раз ее оклад повышался на 400 рублей.

Нехватку учителей в школах подтверждают и родители. Особенно их тревожит то, что молодые кадры в школах не задерживаются.

Я работаю в одной из самых больших школ Хабаровска, у нас 400 детей в начальной школе и 900 в средней и старшей. Старые кадры уходят, молодые тоже бегут. Учителя берут несколько ставок и ведут несколько предметов. Я преподаю историю, обществознание, право и МХК, сразу 4 предмета. Мой «чистый» оклад без переработок составляет 8 600 рублей. Мне 26 лет, — рассказал педагог Вячеслав.

Так как учителя работают на две ставки, у них не хватает времени, чтобы качественно подготовиться к занятиям, а также, чтобы отдыхать.

Одновременно с этим педагогические вузы выпускают ежегодно больше специалистов, чем по всем другим специальностям. Однако молодые учителя не идут работать в школы.

Также преподаватели видят проблему в том, что в школах нет образовательной концепции. Учебники ежегодно переписываются.

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