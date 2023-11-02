Под Березовским 31-летняя женщина попала под колеса ГАЗели

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Известно, что 64-летний водитель ехал на ГАЗели со стороны Монетного в направлении города Березовский. Он наехал на пешехода. Женщина скончалась на месте, сообщили в региональном ГИБДД.
Водитель рассказал, что ехал со скоростью 70 км/ч. Он не разглядел переходящую через дорогу женщину, а когда ее стало видно, было уже поздно и экстренное торможение не помогло. После остановки он вышел из машины и увидел лежащую на асфальте пострадавшую.
Автомобилем мужчина управляет уже 37 лет. На момент ЧП он был трезв.
Личность погибшей установлена. На ее одежде не было светоотражающих элементов. В Госавтоинспекции отмечают, что в темное время суток на одежде обязательно должны быть такие элементы.
Ведется следствие. Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69, +7(34369)4-75-00, 02 или 112. Им обещают анонимность.
Ранее 35-летний водитель грузовика пострадал в ДТП, столкнувшись с мостом на трассе Пермь — Екатеринбург.