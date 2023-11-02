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Грузовик насмерть сбил женщину-пешехода под Березовским

Под Березовским 31-летняя женщина попала под колеса ГАЗели

2 ноября 2023, 11:00
Фото: 1MI

Грузовик насмерть сбил женщину-пешехода под Березовским

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск под Березовским 2 ноября в 7:00 в ДТП скончалась женщина. Ей был 31 год.

Известно, что 64-летний водитель ехал на ГАЗели со стороны Монетного в направлении города Березовский. Он наехал на пешехода. Женщина скончалась на месте, сообщили в региональном ГИБДД.

Водитель рассказал, что ехал со скоростью 70 км/ч. Он не разглядел переходящую через дорогу женщину, а когда ее стало видно, было уже поздно и экстренное торможение не помогло. После остановки он вышел из машины и увидел лежащую на асфальте пострадавшую.

Автомобилем мужчина управляет уже 37 лет. На момент ЧП он был трезв.

Личность погибшей установлена. На ее одежде не было светоотражающих элементов. В Госавтоинспекции отмечают, что в темное время суток на одежде обязательно должны быть такие элементы.

Ведется следствие. Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: +7 (34369)4-39-67, +7(34369)4-39-69, +7(34369)4-75-00, 02 или 112. Им обещают анонимность.

Ранее 35-летний водитель грузовика пострадал в ДТП, столкнувшись с мостом на трассе Пермь — Екатеринбург.

Беременная женщина и ее муж пострадали в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Березовский#Пешеход#Следствие#Очевидцы#Дарья Сорокина
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