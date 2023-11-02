Под Березовским 31-летняя женщина попала под колеса ГАЗели

Водитель рассказал, что ехал со скоростью 70 км/ч. Он не разглядел переходящую через дорогу женщину, а когда ее стало видно, было уже поздно и экстренное торможение не помогло. После остановки он вышел из машины и увидел лежащую на асфальте пострадавшую.