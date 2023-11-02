Подросток в Свердловской области арестован за избиение школьников битой

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Суд, рассмотрев ходатайство следователя СК, избрал парню меру пресечения и заключил его под стражу, сообщили в СК по Свердловской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее парень не был судим.
Известно, что пострадавшие получили серьезные травмы головы. Ситуацию взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования.