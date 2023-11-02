tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

В Свердловской области подросток избил битой трех школьников и был арестован

Подросток в Свердловской области арестован за избиение школьников битой

2 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI

В Свердловской области подросток избил битой трех школьников и был арестован

Подросток, который избил битой трех школьников в Кашино, арестован. Он напал на ребят за то, что они толкнули в снег его брата.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя СК, избрал парню меру пресечения и заключил его под стражу, сообщили в СК по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ранее парень не был судим.

Известно, что пострадавшие получили серьезные травмы головы. Ситуацию взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Он поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования.

Бил по голове: мужчина в Екатеринбурге избил водителя, который его подрезал
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Екатеринбурга избила свою знакомую и оставила умирать в подъездеШкола в селе Свердловской области заплатит 100 тысяч ученице. Ее избили одноклассникиПодростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Избиение#Уголовное дело#Школьники#Нападение#Расследование#Арест#18+#Александр Бастрыкин#Подросток#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Общественник Нижнего Тагила обратился к прокурору по поводу отстранения Летникова
Вчера, 11:02
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
30 октября, 07:59
Ничего не найдено. Росприроднадзор сделал замеры воздуха после пожара на КХП в Тагиле
Вчера, 12:25
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
31 октября, 07:10
Скотство: пенсионеры, едва не опоздавшие на поезд, винят такси «Везет» в срыве заказа
Вчера, 05:11
Житель Дзержинского района Нижнего Тагила погиб на СВО
Вчера, 11:31