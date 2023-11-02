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В Екатеринбурге мужчина украл из супермаркета несколько пачек пельменей

Похититель пельменей появился в Екатеринбурге

2 ноября 2023, 07:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина украл из супермаркета несколько пачек пельменей

В Екатеринбурге посетитель супермаркета, взяв несколько упаковок замороженных пельменей, покинул заведение. Администрация заметила украденный товар 20 октября 2023 года.

Мужчина спрятал товар за пазуху и спешно покинул супермаркет. Сотрудники магазина, обнаружив, что продукция исчезла неоплаченной, обратились в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Видео: УМВД по Екатеринбургу

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность похитителя пельменей. Также екатеринбуржцу предлагают явиться в отделение для того, чтобы объяснить свой поступок и отдать деньги за товар.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из магазина несколько женских бритв. Сумма нанесенного ущерба составила 10 тысяч рублей. Администрация магазина обратилась в полицию.

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам
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