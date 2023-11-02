Похититель пельменей появился в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Мужчина спрятал товар за пазуху и спешно покинул супермаркет. Сотрудники магазина, обнаружив, что продукция исчезла неоплаченной, обратились в полицию, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность похитителя пельменей. Также екатеринбуржцу предлагают явиться в отделение для того, чтобы объяснить свой поступок и отдать деньги за товар.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из магазина несколько женских бритв. Сумма нанесенного ущерба составила 10 тысяч рублей. Администрация магазина обратилась в полицию.