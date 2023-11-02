Работодатели Свердловской области ищут 62 тысячи специалистов

В Свердловской области низкий уровень безработицы — 0,61%. Нетрудоустроенных жителей насчитывается около 12,8 тысяч, что может закрыть менее четверти от общих потребностей рынка труда. В целом же на Свердловскую область приходится почти 4% всех вакансий в России. Больше других в кадрах нуждаются такие сферы, как транспорт, торговля, производство, строительство, сервисное обслуживание, гостиничное и ресторанное дело.