Работодатели Свердловской области ищут 62 тысячи специалистов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Помимо представителей таких традиционных специальностей, как водители или рабочие на производствах, не хватает кадров и в новых направлениях. Свердловской области нужны менеджеры по работе с маркетплейсами, дизайнеры, интернет-маркетологи и разработчики приложений. Такие данные предоставил Центр переподготовки Университета «Синергия». Примечательно, что уровень нехватки кадров в регионе за 2023 год увеличился в 1,6 раза.
На фоне дефицита кадров в регионе соискателям готовы предоставлять более гибкие условия труда и повышать заработную плату, отмечают эксперты. Однако для большинства вакансий необходимо профильное образование или соответствующая переподготовка. Особенно процедура переобучения важна для таких бурно растущих направлений, как IT- и digital. В этих сферах постоянно появляются новые цифровые профессии, а объем задач и требования к квалификации сотрудников растут.
Так, например, в Центре переподготовки Университета «Синергия» запущена программа переобучения по 50 различным профессиям, среди которых интернет-маркетолог, веб-дизайнер и менеджер по управлению персоналом. После обучения выпускникам помогают с трудоустройством.
Уникальность Центра переподготовки заключается в том, что он работает по новой модели «Учись сейчас — плати потом». То есть человек сначала бесплатно получает новую профессию, потом мы помогаем ему трудоустроиться, и только после этого он начинает оплачивать свое обучение — без процентов и переплат. Центр решает стратегические для страны задачи — обеспечивает массовый приток новых специалистов в критически важные отрасли экономики, — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
В Свердловской области низкий уровень безработицы — 0,61%. Нетрудоустроенных жителей насчитывается около 12,8 тысяч, что может закрыть менее четверти от общих потребностей рынка труда. В целом же на Свердловскую область приходится почти 4% всех вакансий в России. Больше других в кадрах нуждаются такие сферы, как транспорт, торговля, производство, строительство, сервисное обслуживание, гостиничное и ресторанное дело.