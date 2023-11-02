Самый большой самосвал в мире засветится в Верхней Пышме

Грузоподъемность самосвала — 450 тонн. Также у него рекордно большие габариты и масса. Он приехал разобранным из Кемеровской области, где его использовали на карьере «Черниговский». В Свердловской области машину собирали почти два месяца, пишет Ура.ру.