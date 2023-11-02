Самый большой самосвал в мире засветится в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Грузоподъемность самосвала — 450 тонн. Также у него рекордно большие габариты и масса. Он приехал разобранным из Кемеровской области, где его использовали на карьере «Черниговский». В Свердловской области машину собирали почти два месяца, пишет Ура.ру.
Кузов грузового транспорта собирался из нескольких деталей на шасси. Привычное «накидывание» было невозможно сделать из-за того, что вокруг было мало места, а также в целях безопасности.
Во время мероприятия самосвал будет украшен тысячами лампочек. Его решили передать Музейному комплексу в качестве экспоната, рассказала директор учреждения Елена Филатова.
Напомним, в Нижнем Тагиле ведутся работы по созданию музейного комплекса. На реализацию проекта планируется выдать более 165 миллионов.