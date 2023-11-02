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В Верхней Пышме представят гигантский самосвал в «Ночь искусств»

Самый большой самосвал в мире засветится в Верхней Пышме

2 ноября 2023, 15:10
Фото: Музейный комплекс в Верхней Пышме

В Верхней Пышме представят гигантский самосвал в «Ночь искусств»

Во время музейной акции «Ночь искусств» в Верхней Пышме пройдет презентация самого крупного самосвала в мире. Мероприятие состоится 4 ноября 2023 года в Музейном комплексе.

Грузоподъемность самосвала — 450 тонн. Также у него рекордно большие габариты и масса. Он приехал разобранным из Кемеровской области, где его использовали на карьере «Черниговский». В Свердловской области машину собирали почти два месяца, пишет Ура.ру.

Самый огромный самосвал в миреСамый огромный самосвал в мире
Презентация состоится в "Ночь искусств"Презентация состоится в "Ночь искусств"
Самосвал украсят тысячами лампочекСамосвал украсят тысячами лампочек
Самый огромный самосвал в мире
Фото: Музейный комплекс в Верхней Пышме

Кузов грузового транспорта собирался из нескольких деталей на шасси. Привычное «накидывание» было невозможно сделать из-за того, что вокруг было мало места, а также в целях безопасности.

Во время мероприятия самосвал будет украшен тысячами лампочек. Его решили передать Музейному комплексу в качестве экспоната, рассказала директор учреждения Елена Филатова.

Напомним, в Нижнем Тагиле ведутся работы по созданию музейного комплекса. На реализацию проекта планируется выдать более 165 миллионов.

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса
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