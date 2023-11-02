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Posted 2 ноября 2023, 16:16

Published 2 ноября 2023, 16:16

Modified 2 ноября 2023, 16:16

Updated 2 ноября 2023, 16:16

Девушка с ребенком упала с обледенелого крыльца магазина в Екатеринбурге

Сломала копчик: девушка упала на заледеневшем крыльце магазина в Екатеринбурге

2 ноября 2023, 16:16
Фото: 1MI.

Девушка с ребенком упала с обледенелого крыльца магазина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местная жительница с ребенком на руках поскользнулась на крыльце магазина и упала. Инцидент случился 25 октября 2023 года.

По словам мужа екатеринбурженки, сотрудники торговой точки, услышав крик упавшей посетительницы, посмотрели в окно, однако на помощь ей не пришли. Пострадавшую отвезли в больницу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В медучреждении врачи диагностировали горожанке перелом копчика. Ребенок, которого она несла на руках, не пострадал.

Также, как рассказал очевидец, в этот же день вечером лед на крыльце не был убран или посыпан. При этом, когда екатеринбуржцы написали об этом на сайте магазина, началась уборка.

Напомним, 10 октября 2023 года в Арамиле ребенок в детском саду упал, садясь на стул во время обеда. После этого он стал хромать. Выяснилось, что мальчик сломал ногу. Мать ребенка обратилась в полицию.

Упал на попу и заревел. Ребенок сломал ногу в частном детском саду в Арамиле
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