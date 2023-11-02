Сломала копчик: девушка упала на заледеневшем крыльце магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
По словам мужа екатеринбурженки, сотрудники торговой точки, услышав крик упавшей посетительницы, посмотрели в окно, однако на помощь ей не пришли. Пострадавшую отвезли в больницу, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
В медучреждении врачи диагностировали горожанке перелом копчика. Ребенок, которого она несла на руках, не пострадал.
Также, как рассказал очевидец, в этот же день вечером лед на крыльце не был убран или посыпан. При этом, когда екатеринбуржцы написали об этом на сайте магазина, началась уборка.
Напомним, 10 октября 2023 года в Арамиле ребенок в детском саду упал, садясь на стул во время обеда. После этого он стал хромать. Выяснилось, что мальчик сломал ногу. Мать ребенка обратилась в полицию.