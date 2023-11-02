Снегопад накроет Нижний Тагил на сутки

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В анимации указан временной отрезок 1 ноября 17:00 по 2 ноября в 17:00. Синим цветом показан снег, зеленым — дождь, красным — замерзающий и ледяной дождь.
Отмечается, что Нижний Тагил и Екатеринбург сперва ожидает снегопад, а утром в четверг будет дождь. Ко второй половине дня осадки прекратятся. Также 3 ноября в регионе ожидается потепление до +6 градусов, отметили в Уральском гидрометцентре.
Согласно сервису Гисметео, 3 ноября в Нижнем Тагиле в утреннее время ожидается снег с дождем и ветер до 8 метров в секунду. Будет +3 градуса, а к обеду воздух разогреется до +5 градусов.
Осадки прекратятся, но весь день будет ветрено. К вечеру в городе будет +3 градуса тепла и ветер до 9 метров в секунду.