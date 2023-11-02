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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Снегопад накроет Нижний Тагил на сутки

Снегопад накроет Нижний Тагил на сутки

2 ноября 2023, 07:43
Фото: Midjourney
Снежная погода придет в Нижний Тагил уже вечером 2 ноября. Анимацию осадков Европейского центра среднесрочного прогнозирования опубликовал метеоролог Алексей Пулин.

В анимации указан временной отрезок 1 ноября 17:00 по 2 ноября в 17:00. Синим цветом показан снег, зеленым — дождь, красным — замерзающий и ледяной дождь.

Отмечается, что Нижний Тагил и Екатеринбург сперва ожидает снегопад, а утром в четверг будет дождь. Ко второй половине дня осадки прекратятся. Также 3 ноября в регионе ожидается потепление до +6 градусов, отметили в Уральском гидрометцентре.

Согласно сервису Гисметео, 3 ноября в Нижнем Тагиле в утреннее время ожидается снег с дождем и ветер до 8 метров в секунду. Будет +3 градуса, а к обеду воздух разогреется до +5 градусов.

Осадки прекратятся, но весь день будет ветрено. К вечеру в городе будет +3 градуса тепла и ветер до 9 метров в секунду.

Возле посадочных мест на автобусы возле вокзала снег превратился в кашу
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#Нижний Тагил#Потепление#Снегопад#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Природа#Градусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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