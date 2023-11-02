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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября: что происходит в городе?

Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября: что происходит в городе?

2 ноября 2023, 03:38
Фото: tagilcity.ru
Снегом засыпало дороги, дворы. Рассказываем в прямом эфире, как Нижний Тагил справляется с таким снегопадом.

Присылайте ваши фото и видео в редакцию, а мы будем оперативно рассказывать об обстановке! 

Где пробки из-за снегопада в Нижнем Тагиле? 

Сложности есть на дорогах во всех районах Нижнего Тагила: в Дзержинском районе движение затруднено на Восточном шоссе у УВЗ, на Южном въезде в город пробка у ТЦ DEPO, заторы на Красногвардейской, Индустриальной, на многих улицах центральной части города. 

На Вые желтым цветом в Яндекс.Картах отмечены улицы Фрунзе, в том числе в сторону Островского. На Гальянке придется постоять на плотине по улице Челюскинцев. 

Пробки из-за снега в Нижнем ТагилеПробки из-за снега в Нижнем Тагиле
Пробки из-за снега в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Тагильчанам приходится заново протаптывать тропинки: снега настолько много, что во дворах и на тротуарах просто снежная равнина. 

Фото: tagilcity.ru
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Александра Логинова#Погода#Снегопад#Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября 2023 года
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