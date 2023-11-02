Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября: что происходит в городе?

Сложности есть на дорогах во всех районах Нижнего Тагила: в Дзержинском районе движение затруднено на Восточном шоссе у УВЗ, на Южном въезде в город пробка у ТЦ DEPO, заторы на Красногвардейской, Индустриальной, на многих улицах центральной части города.