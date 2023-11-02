Снегопад в Нижнем Тагиле 2 ноября: что происходит в городе?

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
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Сложности есть на дорогах во всех районах Нижнего Тагила: в Дзержинском районе движение затруднено на Восточном шоссе у УВЗ, на Южном въезде в город пробка у ТЦ DEPO, заторы на Красногвардейской, Индустриальной, на многих улицах центральной части города.
На Вые желтым цветом в Яндекс.Картах отмечены улицы Фрунзе, в том числе в сторону Островского. На Гальянке придется постоять на плотине по улице Челюскинцев.
Тагильчанам приходится заново протаптывать тропинки: снега настолько много, что во дворах и на тротуарах просто снежная равнина.