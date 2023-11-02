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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Старый добрый диоксид азота в Нижнем Тагиле и кто должен скинуться на уборку кладбища

Старый добрый диоксид азота в Нижнем Тагиле и кто должен скинуться на уборку кладбища

2 ноября 2023, 15:01
Фото: Midjourney
В воздухе Нижнего Тагила снова превышение диоксид азота. В селе Петрокаменское собирают деньги на погост. Оставшийся без ног заводчанин продолжает реабилитацию, а тагильчанка переехала в поселок Горноуральский и теперь жалуется: самое важное, что произошло за 2 ноября в Нижнем Тагиле и не только.

2 ноября газоанализатор показал превышение уровня диоксида азота в воздухе Нижнего Тагила. На этот раз вещество превысило норму в 1,5 раза. Пробы воздуха были взяты возле железнодорожного вокзала, при этом дул восточный ветер со скоростью три метра в секунду.

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В селе Петрокаменское среди местного населения начали собирать деньги на уборку погостов. Сборы организовали представители женсовета, уличного комитета и совета ветеранов. Это вызвало вопросы, потому что за содержание кладбища отвечает специальное муниципальное учреждение.

Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища
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2 ноября во всех районах Нижнего Тагила с самого утра ведется борьба с зимней стихией. Днем в городе прошел ледяной дождь, покрыв твердой коркой автомобили и заморозив пешеходные дорожки на тротуарах, а МЧС выступило с экстренным обращением к жителям Свердловской области.

Александр Лысков, переживший ампутацию обеих ног после ЧП на Нижнетагильском заводе металлических конструкций, сейчас проходит через реабилитацию. Все тренировки работник завода ведет под наблюдением профессиональных медицинских работников. 

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Летом 2023 года жительница Нижнего Тагила переехала с семьей в поселок Горноуральский, там они купили квартиру. Протекающая крыша, деревянные окна в подъездах, неухоженные дворы и неблагоустроенные детские площадки — вот что стало сюрпризом для новоселов. Теперь у женщины возникли вопросы к управляющей компании.

Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке
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Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища
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