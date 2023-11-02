Старый добрый диоксид азота в Нижнем Тагиле и кто должен скинуться на уборку кладбища

В воздухе Нижнего Тагила снова превышение диоксид азота. В селе Петрокаменское собирают деньги на погост. Оставшийся без ног заводчанин продолжает реабилитацию, а тагильчанка переехала в поселок Горноуральский и теперь жалуется: самое важное, что произошло за 2 ноября в Нижнем Тагиле и не только.

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