Старый добрый диоксид азота в Нижнем Тагиле и кто должен скинуться на уборку кладбища

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2 ноября газоанализатор показал превышение уровня диоксида азота в воздухе Нижнего Тагила. На этот раз вещество превысило норму в 1,5 раза. Пробы воздуха были взяты возле железнодорожного вокзала, при этом дул восточный ветер со скоростью три метра в секунду.
В селе Петрокаменское среди местного населения начали собирать деньги на уборку погостов. Сборы организовали представители женсовета, уличного комитета и совета ветеранов. Это вызвало вопросы, потому что за содержание кладбища отвечает специальное муниципальное учреждение.
2 ноября во всех районах Нижнего Тагила с самого утра ведется борьба с зимней стихией. Днем в городе прошел ледяной дождь, покрыв твердой коркой автомобили и заморозив пешеходные дорожки на тротуарах, а МЧС выступило с экстренным обращением к жителям Свердловской области.
Александр Лысков, переживший ампутацию обеих ног после ЧП на Нижнетагильском заводе металлических конструкций, сейчас проходит через реабилитацию. Все тренировки работник завода ведет под наблюдением профессиональных медицинских работников.
Летом 2023 года жительница Нижнего Тагила переехала с семьей в поселок Горноуральский, там они купили квартиру. Протекающая крыша, деревянные окна в подъездах, неухоженные дворы и неблагоустроенные детские площадки — вот что стало сюрпризом для новоселов. Теперь у женщины возникли вопросы к управляющей компании.