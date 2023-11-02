Суд аннулировал мошеннический кредит студентки из Свердловской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Год назад студентка ТюмГУ Карина пострадала от аферистов. Ей позвонили и представились сотрудниками банка. Далее они сказали Карине, что неизвестные оформили на нее кредиты. А, если их брала действительно не она, то ей следует проделать все действия, которые они скажут, сообщает Свердловский облсуд.
В результате на студентку оформили кредит на сумму 950 тысяч рублей. Также она лишилась денег с личной картой.
Так, Карина взяла в банке ВТБ средства в размере 813 810 рублей под 9,5% годовых на срок 60 месяцев. Также, как сообщает суд, она оформила кредитную карту на сумму 139 тысяч рублей. Все эти деньги она перевела аферистам.
В тот же день она заключила договор страхования с АО «Согаз». За страховку им она заплатила 153 810 рублей.
Все действия проводились дистанционно, использовались устное заявление клиента и СМС-сообщения, а также электронная почта девушки. Также аферисты подписали и другие документы от имени Карины.
Было возбуждено уголовное дело, Карину признали потерпевшей. Девушка пошла в суд и потребовала аннулировать кредиты. Представитель банка настаивал, что все личные данные Карина сама передала мошенникам. Суд оставил требования Карины без удовлетворения, но их девушка сумела оспорить решение суда.
В результате в суде было установлено, что с номеров телефонов, с которых девушке звонили мошенники, в России было обмануто более 20 граждан. После этого кредитный договор был аннулирован. Теперь Карине не придется выплачивать кредиты.