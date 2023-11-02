Суд аннулировал мошеннический кредит студентки из Свердловской области

Год назад студентка ТюмГУ Карина пострадала от аферистов. Ей позвонили и представились сотрудниками банка. Далее они сказали Карине, что неизвестные оформили на нее кредиты. А, если их брала действительно не она, то ей следует проделать все действия, которые они скажут, сообщает Свердловский облсуд.