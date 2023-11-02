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УК в Екатеринбурге заплатит почти 100 тысяч за падение снега на автомобиль

Суд обязал УК в Екатеринбурге заплатить за ремонт испорченного снегом авто

2 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI

УК в Екатеринбурге заплатит почти 100 тысяч за падение снега на автомобиль

Управляющая компания в Екатеринбурге заплатит 95 тысяч рублей за падение снега на крышу автомобиля. Ремонт владельцу в результате обошелся в 94 100 рублей.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Тогда на автомобиль Владислава с крыши дома на улице Воеводина упал снег. Мужчина в результате подал претензию в ООО УК «Единый Стандарт». Однако ничего не смог добиться.

Тогда екатеринбуржец подал иск в суд, в котором попросил возместить сумму ущерба, оплату услуг оценщика — 6 тысяч рублей, 50 тысяч рублей на представителя и почтовые расходы.

Представитель УК требования не признал. Он пояснил, что накануне происшествия крыша была очищена от снега, а потому рухнуть ничего не могло. Представитель предположил, что снег мог упасть с самовольно установленных козырьков балконов. Ответчик также настаивал на том, что владелец автомобиля сам виноват, так как машина была припаркована на расстоянии менее метра от стены дома.

В результате суд согласился с этими доводами и снизил размер компенсации до 47 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали данное решение в Свердловском областном суде, сообщили в пресс-службе суда.

По результатам рассмотрения апелляции было решено увеличить размер компенсации. Сделано это по причине того, что судья счел, что УК ненадлежаще исполняла свои обязанности.

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#Экономика#Суд#Ремонт#Порча имущества#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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