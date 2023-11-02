Суд обязал УК в Екатеринбурге заплатить за ремонт испорченного снегом авто

Представитель УК требования не признал. Он пояснил, что накануне происшествия крыша была очищена от снега, а потому рухнуть ничего не могло. Представитель предположил, что снег мог упасть с самовольно установленных козырьков балконов. Ответчик также настаивал на том, что владелец автомобиля сам виноват, так как машина была припаркована на расстоянии менее метра от стены дома.