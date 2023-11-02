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В Екатеринбурге суд вернул дело банды вымогателей прокурору

Суд в Екатеринбурге отказался рассматривать дело вымогателей. Они пытали заключенных

2 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI

В Екатеринбурге суд вернул дело банды вымогателей прокурору

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказался рассматривать дело банды вымогателей, которые обвиняются в пытках и истязаниях заключенных. Дело было возвращено в прокуратуру. Судья посчитал, что корыстные мотивы раскрыты недостаточно.

Кроме того, суд указал, что обстоятельства того, что банда действовала с умыслом на получение материальной выгоды, пишет Е1 со ссылкой на адвоката. По делу также проходит заказчик, имя которого не озвучивается. По мнению адвоката, возврат выглядит необоснованно. Уже была направлена апелляция.

Напомним, бывших заключенных обвиняют в том, что они пытали людей в ИК-2, заставляли отписывать имущество на неизвестного человека. Им вменяется эпизод с отъемом базы на улице Комсомольской. Ее владелец переписал в 2013 году на других лиц в здании колонии. Общая стоимость имущества составляет сотни миллионов рублей.

Всего подсудимых пятеро. Все они несколько лет назад были активистами. По словам пострадавших, их пытали и вымогали имущество.

Напомним, в Екатеринбурге были вынесены приговоры троим бывшим оперативникам полиции и двум их подельникам за вымогательство взяток у наркоторговцев.

Жители Екатеринбурга и Кушвы вымогали у людей деньги под видом сотрудников полиции
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