Суд в Екатеринбурге отказался рассматривать дело вымогателей. Они пытали заключенных

Кроме того, суд указал, что обстоятельства того, что банда действовала с умыслом на получение материальной выгоды, пишет Е1 со ссылкой на адвоката. По делу также проходит заказчик, имя которого не озвучивается. По мнению адвоката, возврат выглядит необоснованно. Уже была направлена апелляция.