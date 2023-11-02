Суд в Екатеринбурге отказался рассматривать дело вымогателей. Они пытали заключенных

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Кроме того, суд указал, что обстоятельства того, что банда действовала с умыслом на получение материальной выгоды, пишет Е1 со ссылкой на адвоката. По делу также проходит заказчик, имя которого не озвучивается. По мнению адвоката, возврат выглядит необоснованно. Уже была направлена апелляция.
Напомним, бывших заключенных обвиняют в том, что они пытали людей в ИК-2, заставляли отписывать имущество на неизвестного человека. Им вменяется эпизод с отъемом базы на улице Комсомольской. Ее владелец переписал в 2013 году на других лиц в здании колонии. Общая стоимость имущества составляет сотни миллионов рублей.
Всего подсудимых пятеро. Все они несколько лет назад были активистами. По словам пострадавших, их пытали и вымогали имущество.
Напомним, в Екатеринбурге были вынесены приговоры троим бывшим оперативникам полиции и двум их подельникам за вымогательство взяток у наркоторговцев.