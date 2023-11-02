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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Оставшийся без ног работник завода в Нижнем Тагиле продолжает реабилитацию

«Тренировки и сила духа». Как восстанавливается тагильчанин с ампутированными ногами

2 ноября 2023, 12:01
Фото: Midjourney

Оставшийся без ног работник завода в Нижнем Тагиле продолжает реабилитацию

Житель Нижнего Тагила Александр Лысков, переживший ампутацию обеих ног после ЧП на Нижнетагильском заводе металлических конструкций, продолжает реабилитацию после травмы. Предприятие возмещает причиненный работнику ущерб.

В видео из реабилитационного центра, опубликованном на странице профсоюза НТЗМК, Александр демонстрирует свое достижение — теперь он учится спускаться с инвалидного кресла и залезать на него. Тренировки у Александра проходят в ежедневном режиме под присмотром профессиональных медицинских работников.

С той страшной смены прошло чуть менее полугода. За этот период наш стойкий коллега совершил невозможное. Почти месяц комы, десятки операций, несколько разных клиник, каждодневная изматывающая сильнейшая боль. Но выжил! И это главное и самое ценное чудо? — пишут представители профсоюза.

Как стало известно, НТЗМК оказывает пострадавшему сотруднику материальную помощь. Теперь ему предстоит восстановиться и получить новую профессию.

Погасили ипотеку, взяли на себя часть расходов за квалифицированное медицинское лечение, — сообщили в профсоюзе.

Александр Лысков передал свои слова благодарности и пожелания:

Спасибо всем, кто помогает мне и помогал. Был очень рад работать со своими коллегами. Всем желаю здоровья и терпения в делах!».
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травма#Больница#Нтзмк#ЧП#Ампутация#Юлия Степанова#Авария
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