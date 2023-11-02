«Тренировки и сила духа». Как восстанавливается тагильчанин с ампутированными ногами

В видео из реабилитационного центра, опубликованном на странице профсоюза НТЗМК, Александр демонстрирует свое достижение — теперь он учится спускаться с инвалидного кресла и залезать на него. Тренировки у Александра проходят в ежедневном режиме под присмотром профессиональных медицинских работников.