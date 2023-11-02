«Тренировки и сила духа». Как восстанавливается тагильчанин с ампутированными ногами

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В видео из реабилитационного центра, опубликованном на странице профсоюза НТЗМК, Александр демонстрирует свое достижение — теперь он учится спускаться с инвалидного кресла и залезать на него. Тренировки у Александра проходят в ежедневном режиме под присмотром профессиональных медицинских работников.
С той страшной смены прошло чуть менее полугода. За этот период наш стойкий коллега совершил невозможное. Почти месяц комы, десятки операций, несколько разных клиник, каждодневная изматывающая сильнейшая боль. Но выжил! И это главное и самое ценное чудо? — пишут представители профсоюза.
Как стало известно, НТЗМК оказывает пострадавшему сотруднику материальную помощь. Теперь ему предстоит восстановиться и получить новую профессию.
Погасили ипотеку, взяли на себя часть расходов за квалифицированное медицинское лечение, — сообщили в профсоюзе.
Александр Лысков передал свои слова благодарности и пожелания:
Спасибо всем, кто помогает мне и помогал. Был очень рад работать со своими коллегами. Всем желаю здоровья и терпения в делах!».