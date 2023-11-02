Туристический центр наймет Деда Мороза за 380 тысяч рублей

Помимо самого Деда Мороза, в контракт включены такие персонажи, как ледяной мальчик, хрустальная девочка, два снеговика и фьеки также в количестве двух штук. Фьеки — это сказочные существа, которые приходят во сне к детям и оберегают их от монстров и плохих сновидений.