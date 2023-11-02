Туристический центр наймет Деда Мороза за 380 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Помимо самого Деда Мороза, в контракт включены такие персонажи, как ледяной мальчик, хрустальная девочка, два снеговика и фьеки также в количестве двух штук. Фьеки — это сказочные существа, которые приходят во сне к детям и оберегают их от монстров и плохих сновидений.
Поезд Деда Мороза совершит остановки в таких городах как Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас Южный, Великий Устюг, Киров, Глазов, Верещагино, Пермь, Чуковская, Серов, Шувакиш, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ноябрьск, Нижневартовск, Омск, Новосибирск, Томск.
Нижний Тагил также входит в список городов, в которых запланировано сказочное представление. В техническом задании к контракту подробно расписаны все требования, начиная от костюмов персонажей и заканчивая интонацией и тембром голоса. Вот так, к примеру, выглядит техзадание для костюма волшебного старца.
Шуба из красно-золотой парчовой ткани, по низу и бортам оторочена белым искусственным мехом и золотым шнуром. Накладных застёжки из золотой парчи, украшенные золотыми пуговицами. Рубаха длинная из красной ткани с широкими манжетами и воротником стойкой. Манжеты рубахи украшены вставками из парчовой ткани, вышивка оформлена золотым шнуром. Шапка из красной ткани на утепленной подкладке. Украшением шапки является корона из золотой парчи. Рукавицы из красной ткани, отороченные вставкой из искусственного белого меха и украшены снежинками из золотой ткани. Обувь — белые валенки или красные кожаные сапоги, соответствующие костюму Деда Мороза. Посох — деревянный, резной, — говорится в требованиях к костюму.
Подрядчику будет необходимо провести выездную театрализованную программу по сценарию театра Деда Мороза. Для этих целей подготовят специализированный железнодорожный состав, который будет передвигаться по территории РФ и останавливаться в каждом городе из списка.
Заявки на участие в тендере принимаются до 7 ноября 2023. Договор на оказание услуг будет заключаться до 3 декабря 2023 года. Дед Мороз и все другие сказочные персонажи за это путешествие на новогоднем поезде получат 380 тысяч рублей.