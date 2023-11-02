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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Завершено расследование дела об убийстве матерью троих детей в Екатеринбурге

Убившая троих детей мать из Екатеринбурга отправится в психбольницу

2 ноября 2023, 13:31
Фото: Midjourney

Завершено расследование дела об убийстве матерью троих детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве матерью троих своих детей. Делом занимался отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России.

Обвиняемой 38 лет. В конце декабря 2022 года она убила всех своих детей. Им был год, 11 и 16 лет. Сбор базы, доказывающей, что женщина совершила это преступление, завершен. Об этом сообщает региональный СУ СК.

Было допрошено свыше 20 свидетелей, произведен тщательный осмотр места трагедии и проведены различные экспертизы.

Одно из исследований показало, что женщина, совершая убийство, не отвечала за свои действия. Ее направят на принудительное лечение в психбольницу. Там она будет находиться под интенсивным наблюдением.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, следователи опросили множество людей, проживающих в доме, в котором произошло убийство.

Напомним, что женщина убила своих детей, «изгоняя из них бесов». Отец обвиняемой после произошедшего рассказывал, что считает, что пагубное влияние на его дочь оказал ее муж. Также ранее женщину признали невменяемой.

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