Убившая троих детей мать из Екатеринбурга отправится в психбольницу

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Обвиняемой 38 лет. В конце декабря 2022 года она убила всех своих детей. Им был год, 11 и 16 лет. Сбор базы, доказывающей, что женщина совершила это преступление, завершен. Об этом сообщает региональный СУ СК.
Было допрошено свыше 20 свидетелей, произведен тщательный осмотр места трагедии и проведены различные экспертизы.
Одно из исследований показало, что женщина, совершая убийство, не отвечала за свои действия. Ее направят на принудительное лечение в психбольницу. Там она будет находиться под интенсивным наблюдением.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, следователи опросили множество людей, проживающих в доме, в котором произошло убийство.
Напомним, что женщина убила своих детей, «изгоняя из них бесов». Отец обвиняемой после произошедшего рассказывал, что считает, что пагубное влияние на его дочь оказал ее муж. Также ранее женщину признали невменяемой.