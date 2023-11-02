Урок кармического брака поможет обрести новую, счастливую любовь

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Ясновидящая Бэла Уайт объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему высшие силы испытывают людей через сложные отношения. Она говорит, что это является инструментом для личностного роста и самосовершенствования.
«Мы приходим в этот мир с определенными задачами и уроками, чтобы пройти испытания. Кармический брак — это отношения, которые причиняют только страдания. Обычно это отношения, в которых мужчина немного моложе женщины, примерно на 5-6 лет», — говорит Уайт.
Она подчеркивает, что возраст не играет роли в начале кармических отношений. Эта динамика может произойти и в молодости. Вначале между мужчиной и женщиной возникает взаимное притяжение, они чувствуют глубокую любовь. Однако вскоре эти отношения становятся источником страданий и разрушают жизнь.
Уайт призывает не роптать на судьбу в таких случаях. Она объясняет, что этот урок был послан высшими силами по определенной причине.
«Вы поймете, что урок пройден, когда воспоминания о прошлой любви не вызывают у вас никаких эмоций. Когда вы осознаете, проанализируете свою жизнь и извлечете правильные уроки, новая счастливая любовь постучится в вашу дверь», — заключает Уайт.