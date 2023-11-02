Урок кармического брака поможет обрести новую, счастливую любовь

«Мы приходим в этот мир с определенными задачами и уроками, чтобы пройти испытания. Кармический брак — это отношения, которые причиняют только страдания. Обычно это отношения, в которых мужчина немного моложе женщины, примерно на 5-6 лет», — говорит Уайт.