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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Урок кармического брака поможет обрести новую, счастливую любовь

Урок кармического брака поможет обрести новую, счастливую любовь

2 ноября 2023, 16:44
Фото: 1MI
Не каждому человеку удается найти свою вторую половинку с первой попытки. Многие проходят через несколько болезненных разводов, прежде чем обрести настоящую любовь. Эзотерики уверены, что все эти неудачные отношения имеют смысл и значение. Они называют такие отношения кармическими.

Ясновидящая Бэла Уайт объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему высшие силы испытывают людей через сложные отношения. Она говорит, что это является инструментом для личностного роста и самосовершенствования.

«Мы приходим в этот мир с определенными задачами и уроками, чтобы пройти испытания. Кармический брак — это отношения, которые причиняют только страдания. Обычно это отношения, в которых мужчина немного моложе женщины, примерно на 5-6 лет», — говорит Уайт.

Она подчеркивает, что возраст не играет роли в начале кармических отношений. Эта динамика может произойти и в молодости. Вначале между мужчиной и женщиной возникает взаимное притяжение, они чувствуют глубокую любовь. Однако вскоре эти отношения становятся источником страданий и разрушают жизнь.

Уайт призывает не роптать на судьбу в таких случаях. Она объясняет, что этот урок был послан высшими силами по определенной причине.

«Вы поймете, что урок пройден, когда воспоминания о прошлой любви не вызывают у вас никаких эмоций. Когда вы осознаете, проанализируете свою жизнь и извлечете правильные уроки, новая счастливая любовь постучится в вашу дверь», — заключает Уайт.

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