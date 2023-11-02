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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Родственники погибшего на СВО из Ирбита восемь месяцев не могут получить деньги

В Ирбите родственники погибшего на СВО почти год ждут выплаты

2 ноября 2023, 04:35
Фото: Midjourney

Родственники погибшего на СВО из Ирбита восемь месяцев не могут получить деньги

Жителям Ирбита на протяжении восьми месяцев не выплачивают деньги за орден Мужества. Их родственник скончался на СВО летом 2022 года.

Погибшего представили к награде посмертно Ордену мужества. Весной 2023 жена отправила заявление в военкомат. Но деньги родственники все еще не увидели, рассказал депутат госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам Иванова, данный случай не единичный, иногда ему рассказывают люди о том, что не могут дождаться никаких выплат за погибших родственников. Также депутат сообщил, что обратился в прокуратуру.

Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель, который был ранен на СВО в январе 2023 года, до сих пор не получил выплату, размер которой составляет три миллиона рублей.

Раненый на СВО житель Нижнего Тагила почти год не может добиться выплаты 3 млн рулей
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#Общество#Деньги#Награда#Погибший#Родственники#Выплаты#Елизавета Зиборова#Орден мужества#СВО
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