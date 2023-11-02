В Ирбите родственники погибшего на СВО почти год ждут выплаты

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Погибшего представили к награде посмертно Ордену мужества. Весной 2023 жена отправила заявление в военкомат. Но деньги родственники все еще не увидели, рассказал депутат госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
По словам Иванова, данный случай не единичный, иногда ему рассказывают люди о том, что не могут дождаться никаких выплат за погибших родственников. Также депутат сообщил, что обратился в прокуратуру.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель, который был ранен на СВО в январе 2023 года, до сих пор не получил выплату, размер которой составляет три миллиона рублей.