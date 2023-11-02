Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Востребованная профессия в снежном сезоне. Как вы уже поняли, в детских садах штатных дворников нет. Эта участь падает на охрану и на инициативных родителей. Хорошо, что в управляющих компаниях есть такие работники. Главное, чтобы выходили на смену раньше, чем горожане из домов.
На улице Циолковского расчищена проезжая часть. В районе Островского у МВД на дороге — снежная каша, при резких поворотах автомобиль может занести. На переднеприводных авто при поворотах ни в коем случае нельзя тормозить, чтобы не спровоцировать занос.