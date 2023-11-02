Вселенная и сказы Бажова. Новый вид получат две библиотеки Свердловской области

Модельная библиотека в Камышлове будет иметь связь с произведениями Павла Бажова. Так, обновленный дизайн внутренних помещений будет отсылать к «Малахитовой шкатулке», из которой можно взять для себя новые умения и знания, рассказали в Департаменте информационной политики.