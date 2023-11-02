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Двум библиотекам Свердловской области выделят более 23 миллионов на модернизацию

Вселенная и сказы Бажова. Новый вид получат две библиотеки Свердловской области

2 ноября 2023, 16:07
Фото: 1MI

Двум библиотекам Свердловской области выделят более 23 миллионов на модернизацию

Модельные библиотеки будут созданы на базе центральных детских библиотек в Камышлове и в Ирбите. Всего на модернизацию данных учреждений будет выделено более 23 миллионов рублей в 2024 году.

Модельная библиотека в Камышлове будет иметь связь с произведениями Павла Бажова. Так, обновленный дизайн внутренних помещений будет отсылать к «Малахитовой шкатулке», из которой можно взять для себя новые умения и знания, рассказали в Департаменте информационной политики.

В Ирбите концепция библиотеки — «Библиотека — Вселенная». Различные модули и отсеки сделают многофункциональными, а оказывать помощь посетителям будет робот-экскурсовод.

Также в библиотеках оборудуют книжный фонд, игровые и Wi-Fi зоны.

Напомним, в библиотеке имени Белинского в Свердловской области появилась возможность для проведения книжных форумов и методической работы в онлайн-формате.

Библиотека им. Белинского на Урале сможет организовывать встречи и обучения онлайн
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