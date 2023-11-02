Вселенная и сказы Бажова. Новый вид получат две библиотеки Свердловской области

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Модельная библиотека в Камышлове будет иметь связь с произведениями Павла Бажова. Так, обновленный дизайн внутренних помещений будет отсылать к «Малахитовой шкатулке», из которой можно взять для себя новые умения и знания, рассказали в Департаменте информационной политики.
В Ирбите концепция библиотеки — «Библиотека — Вселенная». Различные модули и отсеки сделают многофункциональными, а оказывать помощь посетителям будет робот-экскурсовод.
Также в библиотеках оборудуют книжный фонд, игровые и Wi-Fi зоны.
Напомним, в библиотеке имени Белинского в Свердловской области появилась возможность для проведения книжных форумов и методической работы в онлайн-формате.