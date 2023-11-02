Выбросы в снегопад. Превышение диоксида азота обнаружено в Нижнем Тагиле 2 ноября

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Забор воздуха с помощью прибора проводился возле ж/д вокзала при температуре воздуха -3 градуса и восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Также в ночь на 2 ноября в городе выпало большое количество снега.
После 20-минутных замеров газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза. Показатель вещества составил 0,3 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3. Концентрация остальных замеряемых загрязнителей — диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, углекислого газа и метана — осталась нулевая.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.