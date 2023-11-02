«Я за правду, я за справедливость»: Юлия Сипко о пути Херсона в Россию

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
О страшном событии и своем пути домой рассказала Юлия Сипко, программный директор Херсонской областной телерадиокомпании «Таврия», в интервью журналисту, работающему на освобожденных территориях, Александру Малькевичу в рамках проекта «Путь домой».
Страница в истории молодой херсонской телекомпании, которую нельзя стереть
В ночь на 21 октября 2022 года сотрудники «Таврии», включая Юлию Сипко, переправлялись с семьями на левый берег Днепра и попали под удар американской РСЗО HIMARS.
«Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Мост через Днепр в Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщил журналистам представитель экстренных служб.
«Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется», — сказал представитель экстренных служб».
В результате обстрела по Антоновскому мосту 13 человек были ранены, 4 погибли, включая известного российского журналиста Олега Клокова, приехавшего в Херсон всего несколькими неделями ранее, чтобы работать на телеканале «Таврия».
«Помню только, кто-то начал кричать „Воздух!“ И начались взрывы, — вспоминает жуткие моменты Юлия Сипко. — Хорошо, лобовое стекло еще было бронированное в моей машине, но оно все в решето… я уже на ободах возвращалась».
Женщине удалось спастись, более того, несмотря на состояние шока, Юлия не растерялась, она стала звать людей и на разбитой машине увозить их от гибели.
Журналистика — это призвание
Около 8-9 лет Юлия Сипко отдала Херсонскому региональному центру повышения квалификации, где она занималась организацией образовательной деятельности для госслужащих и должностных лиц местного самоуправления.
С началом специальной военной операции часть людей покинула Херсон, а оставшееся население, по словам Юлии, плохо понимало, что происходит, некоторые жители ситуацию приняли неправильно. «Вот, Россия напала, сейчас нас будут убивать, танки…», — делится женщина фразами местных людей. Именно это положение побудило Юлию Сипко заняться журналистикой. С образованием областного телевидения и открытием в 2022 году ТРК «Таврия» у Юлии появилась возможность стать частью голоса правды, быть услышанной, и она решилась на смену рода деятельности.
«Мы тебе хребет переломаем!»
Последствия новой работы не заставили себя ждать, в сторону женщины начали поступать угрозы, от нее стали отворачиваться знакомые. Но, вопреки всем трудностям, Юлия Сипко продолжает двигаться дальше, ведь правда может быть только одна — в своей женщина не сомневается, потому мужественно ее отстаивает.
За самоотверженную работу в сложных и опасных условиях указом президента РФ Юлия Сипко была награждена медалью «За отвагу».
«Я очень переживаю за свой регион»
«Работая в государственной структуре, видя, какие приказы поступают сверху, я уже понимала, что мы не становимся даже государством Украины. Мы полностью переходим в 52-й, возможно, штат Америки, потому что вторым государственным языком хотят сделать английский. Церкви начали закрывать, а сейчас уже, на днях, перенесли Рождество… То есть полностью убивалось все русское!» — рассуждает Юлия.
«МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине, сообщает сайт украинского парламента».
«МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря, следует из данных на сайте Верховной рады».
Радея за родной Херсон, Юлия Сипко решила пойти дальше и стала кандидатом в депутаты Законодательного собрания Херсонской области.
«Украинка я по паспорту, а в душе-то я русская!»
«У меня дедушка с бабушкой русские, разговаривали на русском языке. Папа с мамой у меня разговаривают на русском языке. И у нас русская душа, у нас русский менталитет!» — с гордостью говорит Юлия и потому так борется за сохранение русских традиций в своем «доме».
Путь домой, в Россию
Ценности русской культуры всегда жили в Юлии Сипко, и никакие другие она принимать не желала, поэтому так ждала освобождения. «Я чувствовала, что это произойдет, не может быть бесконечно плохо», — заявляет Юлия.
Многие люди новых регионов отличаются своей мужественностью, силой духа, верой в истину и неподдельной любовью к Родине, и эти качества позволяют им не сдаваться и строить мирную жизнь, вопреки всем преградам.