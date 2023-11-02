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В Екатеринбурге отменен авиарейс в столицу Таджикистана

Жители Екатеринбурга не смогли улететь в Душанбе

2 ноября 2023, 05:58
Фото: 1MI

В Екатеринбурге отменен авиарейс в столицу Таджикистана

Рейс Екатеринбург — Душанбе авиакомпании Somon air отменили. Изначально по расписанию лайнеру нужно было вылететь из аэропорта Кольцово ночью 2 ноября 2023 года.

Информацию о том, что перелет отменили, можно увидеть на сайте аэропорта Кольцово. Самолет должен был стартовать в час ночи, а прибыть в Душанбе в четыре часа утра по местному времени.

Почему было принято решение об отмене данного рейса — в настоящее время не сообщается.

Напомним, в октябре 2023 года пассажиры не могли улететь в Екатеринбург из Стамбула. Вылет авиамаршрута был задержан более, чем на восемь часов. По какой причине произошла такая задержка — не сообщается.

Туристы из Екатеринбурга более восьми часов не могли улететь из Стамбула
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