Жители Екатеринбурга не смогли улететь в Душанбе

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Информацию о том, что перелет отменили, можно увидеть на сайте аэропорта Кольцово. Самолет должен был стартовать в час ночи, а прибыть в Душанбе в четыре часа утра по местному времени.
Почему было принято решение об отмене данного рейса — в настоящее время не сообщается.
Напомним, в октябре 2023 года пассажиры не могли улететь в Екатеринбург из Стамбула. Вылет авиамаршрута был задержан более, чем на восемь часов. По какой причине произошла такая задержка — не сообщается.