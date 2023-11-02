Жители Свердловской области снова будут носить маски

Posted 2 ноября 2023, 13:56
Published 2 ноября 2023, 13:56
Modified 2 ноября 2023, 13:56
Updated 2 ноября 2023, 13:56
Ввести ограничения в регионе было решено из-за сезонного распространения ОРВИ, рассказала ЕАН замминистра свердловского Минздрава Екатерина Ютяева.
По словам Ютяевой, мера в виде масочного режима направлена на предотвращение и профилактику сезонных заболеваний и развития внутрибольничных инфекций.
Свердловчанам, которые почувствовали недомогание и решили вызвать врача или записаться к нему на прием, Минздрав рекомендует делать это дистанционно с помощью компьютеров или звонить в регистратуру.
Напомним, 10 октября 2023 года в Нижнем Тагиле ввели ограничения из-за вспышки ОРВИ. Так, жителям временно запретили посещать массовые мероприятия, а также секции и кружки.