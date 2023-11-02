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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Свердловской области вводится масочный режим

Жители Свердловской области снова будут носить маски

2 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI

В Свердловской области вводится масочный режим

В Свердловской области решили ввести масочный режим в лечебных учреждениях.

Ввести ограничения в регионе было решено из-за сезонного распространения ОРВИ, рассказала ЕАН замминистра свердловского Минздрава Екатерина Ютяева.

По словам Ютяевой, мера в виде масочного режима направлена на предотвращение и профилактику сезонных заболеваний и развития внутрибольничных инфекций.

Свердловчанам, которые почувствовали недомогание и решили вызвать врача или записаться к нему на прием, Минздрав рекомендует делать это дистанционно с помощью компьютеров или звонить в регистратуру.

Напомним, 10 октября 2023 года в Нижнем Тагиле ввели ограничения из-за вспышки ОРВИ. Так, жителям временно запретили посещать массовые мероприятия, а также секции и кружки.

Эпидемиологические ограничения ввели в Нижнем Тагиле из-за ОРВИ
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