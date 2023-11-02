Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Летом 2023 года жительница Нижнего Тагила переехала с семьей в поселок Горноуральский. Дом, где они купили квартиру, располагается под номером 57 — рядом с нумерацией отсутствует название улицы, просто — п. Горноуральский, 57. Это обычный панельный четырехэтажный дом, каких в поселке почти пять десятков, и все с 2021 года обслуживаются одной управляющей компанией ООО «УК Гарант Премиум».
Ремонт в купленном жилье Анастасия с мужем делать не спешат. После дождливой погоды они обнаружили у себя в квартире серьезные протечки — бежит крыша. Пообщавшись с соседями, женщина выяснила, что такая ситуация практически у всех. У тагильчанки возник вопрос — почему управляющая компания много лет не предпринимает попытки решить проблему?
Квартира бежит. Туалет, ванна, кухня, коридор, все рядом с проводкой. Я обратилась в УК, написала заявку в журнале. До сих пор ничего. После дождей сильно закапало. Вновь попросили написать заявку. Здесь у каждого бежит! Все пишут «Срочно, крыша бежит». Я на них немного накричала, они пришли, почистили, затопился желоб. Но все равно бежит с дождями, причем очень сильно. С соседом пообщалась, он работает в сфере ЖКХ, говорит, от нашей крыши — одно слово, — рассказала корреспонденту Анастасия.
Руководитель управляющей организации Вячеслав Черемисин, с которым общалась женщина, по словам Анастасии, прямых ответов ей не дал.
Я его кое-как застала. Он мне говорит: «Понимаете, там птички какают». Наверное, говорю, разъедает? Таким образом поговорили, бесполезно. Он мне — «У всех бежит». И улыбается. Говорит «Денег нет», — вспоминает Анастасия.
Часть домов в поселке была построена с 1972 по 1978 годы, их особенность — мягкая кровля. Более поздние дома с крышей из железобетонных плит появились позже — в период с 1984 по 1988 годы.
Директор УК «Гарант Премиум» Владислав Черемисин пояснил редакции TagilCity.ru, что из-за особенностей постройки домов крыши, а также фасады, фундаменты и инженерные коммуникации имеют высокий процент износа — более 50%. При этом капремонт крыш проводили в 2018 и 2022 году на двух домах в Горноуральском, где открыты спецсчета, а также в двух зданиях по региональной программе капремонта.
На других домах выполнялся лишь частичный ремонт кровли для устранения протечек. Частичный ремонт кровли несравним по качеству с капитальным ремонтом. Поэтому не избежать повторения и появления новых протечек на крышах, где проводились частичные ремонты кровли. Нужен качественный капитальный ремонт, — пояснил корреспонденту директор УК.
Как стало известно TagilCity.ru, ремонт по областной программе Фонда капитального ремонта переносится на более поздние сроки из-за нехватки денежных средств, накопленных для этих целей в муниципальных образованиях. Причиной стал массовый рост цен на стройматериалы и услуги строительных фирм.
Основные материалы, которые применяются при ремонте домов, подорожали от 37 до 72%. Самые востребованные позиции, например, горячекатаная арматурная сталь — на 66,3%, теплоизоляционные плиты на 59,5%, кабельная продукция почти на 72%, — рассказали в фонде капитального ремонта при пояснении увеличения минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД).
В 2022 году величина взноса на капитальный ремонт — 10,51 рубля — была в 2023 году проиндексирована и составила 14 рублей 81 копейку с квадратного метра жилого помещения. Краски подорожали от 20 до 45%, насосы, арматура, пластик — на 30–40%, цены на бензин в 2023 году поднимались не менее пяти раз, что привело к удорожанию покоса травы на 10%, хоз.товары подорожали от 15 до 50%, цемент подорожал на 55%.
Тариф на содержание жилья, по которому платят жители Горноуральского, меньше необходимого (по подсчетам УК) почти в два раза. Он составляет 14,39 рублей с квадратного метра. И это при том, что годом ранее он был проиндексирован почти на четыре рубля. По подсчетам местной управляющей компании экономически обоснованный тариф должен составлять 28 рублей с квадратного метра.
Управляющая компания выходила на ряд домов с предложением повышения тарифа, но собственники отклоняли это предложение. Они выбирали тариф, утвержденный ОМСУ (органом местного самоуправления), — сообщил редакции Владислав Черемисин.
По ряду домов имеется долг за оплату коммунальных услуг. Но даже его 100% погашение при существующем тарифе не позволит жильцам провести оперативный ремонт по всем запросам, поскольку нужной суммы не наберется, уверяет Черемисин.
За любую работу и услугу должен последовать расчет. Бесплатно никто работать не будет. Даже за нормальную оплату трудно порой найти добросовестных работников. Чтобы расширять штатную численность сотрудников УК необходимо обеспечить выплату заработной платы. Это возможно только за счет увеличения тарифов, — пояснил представитель управляющей организации.
Долгие годы, рассказывает переехавшая в Горноуральский Анастасия, местные жители ждут хоть каких-то улучшений по благоустройству перед домами. Сейчас там нет ни оборудованных детских площадок, ни проездов для авто.
Ни одной детской площадки, подъезды в ужасном состоянии, нигде нет пластиковых окон. Дома брошены. Крышу новую застелили на доме, но она бежит. Мало ли что случись, проводку замкнет? — сетует жительница поселка.
Жители домов в Горноуральском жалуются не только на крышу, но и на изношенные трубы — в некоторых стояках пошли трещины. Все это, уверены люди, требует скорейшей замены. У подъездов не оборудованы подходы, разрушена отмостка, а внутри — деревянные окна и поликарбонат вместо стекол. Именно на эти нарушения, по данным TagilCity.ru, обратили внимание надзорные органы в ходе недавней проверки.
Проводить мероприятия по устранению выявленных нарушений УК будет в рамках тех денежных средств, которые собираются от жителей домов. По каждому дому будет составлен план восстановительных работ, который необходимо обеспечить финансированием. Другие работы по текущему ремонту общего имущества домов будут сдвинуты на потом, — пояснил Владислав Черемисин.
«Кто виноват?» — такой вопрос возникает при обсуждении проблем ЖКХ. С одной стороны, уверены в УК, это завышенные запросы от жильцов и низкая собираемость по платежам. С другой, отсутствие достаточного финансирования для проведения всех необходимых работ. Итогом этого все равно становится то, что от некомфортных условий страдают простые люди — жильцы МКД. Мы сделаем запрос в мэрию ГГО, чтобы понять, как контролируется этот вопрос с их стороны и чем объясняется нехватка денежных средств по программе Фонда капитального ремонта в поселке Горноуральский.
Жители могли бы надеяться на агрокомплекс «Горноуральский» и его помощь в виде строительства или хотя бы ремонта детских площадок, но и этого у них нет, потому что предприятие в современных условиях не заинтересовано в социальной ответственности перед поселком. Во время исследования этой темы комментарий о деятельности предприятия, которое стало преемником образовавшего поселок совхоза, получить от нынешнего руководства в лице Вадима Куликова не удалось. Единственное, что замечают жители от свинокомплекса, это периодический зловонный запах от продуктов жизнедеятельности свиней.