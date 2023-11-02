Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке

«Кто виноват?» — такой вопрос возникает при обсуждении проблем ЖКХ. С одной стороны, уверены в УК, это завышенные запросы от жильцов и низкая собираемость по платежам. С другой, отсутствие достаточного финансирования для проведения всех необходимых работ. Итогом этого все равно становится то, что от некомфортных условий страдают простые люди — жильцы МКД. Мы сделаем запрос в мэрию ГГО, чтобы понять, как контролируется этот вопрос с их стороны и чем объясняется нехватка денежных средств по программе Фонда капитального ремонта в поселке Горноуральский.