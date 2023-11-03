Алла Пугачева прибыла в свою резиденцию в подмосковной деревне

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Известная певица Алла Пугачева вернулась в свой замок, который находится в деревне Грязь, расположенной недалеко от Москвы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Предварительно сообщалось, что Примадонна пересекла границу России через КПП в Псковской области и затем добралась до Москвы на поезде. За время ее отсутствия в замке проводились подготовительные работы в предвкушении ее приезда.
О планах Пугачевой на данный момент ничего неизвестно, а также неясно, насколько продолжительным будет ее пребывание в России. Вначале певица жила в Израиле, но после обострения конфликта на Ближнем Востоке переехала с семьей на Кипр.