Авто загорелось: водитель и пассажир автомобиля пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В результате наезда автомобиль загорелся. Пострадали юноша, сидевший за рулем, и 20-летний пассажир. С полученными повреждениями их отвезли в медучреждения, где им оказывают необходимое лечение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.