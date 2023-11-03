Авто загорелось: водитель и пассажир автомобиля пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В результате наезда автомобиль загорелся. Пострадали юноша, сидевший за рулем, и 20-летний пассажир. С полученными повреждениями их отвезли в медучреждения, где им оказывают необходимое лечение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В момент ЧП оба пострадавших были пристегнуты специальными ремнями. Инспекторы ГИБДД осмотрели место происшествия и выяснили личности молодых людей. В каком состоянии находился водитель во время ДТП, станет известно после проведения экспертизы.
Напомним, 2 ноября 2023 года на Режевском тракте произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения двое погибли. Троих пострадавших увезли в больницу.