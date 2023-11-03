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Updated Сегодня, 06:03

Водитель автомобиля врезался в фонарный столб в Екатеринбурге

Авто загорелось: водитель и пассажир автомобиля пострадали в ДТП в Екатеринбурге

3 ноября 2023, 05:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля врезался в фонарный столб в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 19-летний водитель Lada Priora, не справившись с управлением, влетел в фонарный столб. ДТП случилось 3 ноября 2023 года.

В результате наезда автомобиль загорелся. Пострадали юноша, сидевший за рулем, и 20-летний пассажир. С полученными повреждениями их отвезли в медучреждения, где им оказывают необходимое лечение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В момент ЧП оба пострадавших были пристегнуты специальными ремнями. Инспекторы ГИБДД осмотрели место происшествия и выяснили личности молодых людей. В каком состоянии находился водитель во время ДТП, станет известно после проведения экспертизы.

Напомним, 2 ноября 2023 года на Режевском тракте произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения двое погибли. Троих пострадавших увезли в больницу.

Двое погибли, трое пострадали: два автомобиля столкнулись на Режевском тракте
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