Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Известно, что миллионер вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемную квартиру, пишет «360». Там он и был задержан представителями Главного управления экономической безопасности совместно с управлением ФСБ по Москве.
Отмечается, что причина задержания — продажа образовательных курсов. В начале ноября Шабутдинов планировал запустить еще один такой курс. В них он обещал гражданам, что они заработают миллионы. Для этого нужно было оплатить обучение у него.
Напомним, что ранее инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на Аяза Шабутдинова. Он потребовал взыскать с него 1,5 миллиона рублей.
Василий вложил в фирму инфоблогера миллион рублей, желая заработать с инвестиции. Однако этого не произошло. Также ранее Василий уже обвинял блогера в мошенничестве на 7 миллионов рублей.