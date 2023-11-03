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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан по подозрению в мошенничестве

3 ноября 2023, 09:55
Фото: Midjourney

В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

ФСБ задержала в Москве блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве.

Известно, что миллионер вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемную квартиру, пишет «360». Там он и был задержан представителями Главного управления экономической безопасности совместно с управлением ФСБ по Москве.

Отмечается, что причина задержания — продажа образовательных курсов. В начале ноября Шабутдинов планировал запустить еще один такой курс. В них он обещал гражданам, что они заработают миллионы. Для этого нужно было оплатить обучение у него.

Напомним, что ранее инвестор из Нижнего Тагила подал в суд на Аяза Шабутдинова. Он потребовал взыскать с него 1,5 миллиона рублей.

Василий вложил в фирму инфоблогера миллион рублей, желая заработать с инвестиции. Однако этого не произошло. Также ранее Василий уже обвинял блогера в мошенничестве на 7 миллионов рублей.

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#Происшествия#Москва#ФСБ#Мошенничество#Задержание#Инвестор#Дарья Сорокина#Аяз Шабутдинов
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