tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Ради турнира в Екатеринбурге боец ММА сбрил волосы

Боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм

3 ноября 2023, 13:20
Фото: Фото: промоутерская компания RCC

Ради турнира в Екатеринбурге боец ММА сбрил волосы

Чтобы уложиться в весовой лимит боец ММА Рахим Мидаев сбрил волосы налысо. Сделал это он ради турнира в Екатеринбурге.

Соревнование состоится в уральской столице 4 ноября. Соперником Мидаева в этот день станет Евгений Игнатьев, они сразятся в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг).

Перед взвешиванием выяснилось, что Рахим не укладывается в лимит на 50 граммов, пишет «Коммерсант».

Я не знаю, что команда соперника увидела в этих 50 граммах, но они наотрез отказались принимать бой. Обычно профессиональные бойцы не отказываются от боя из-за 50 грамм, — рассказал Рахим.

В результате после стрижки бойцы сравняли массу. Оба весят 61,3 килограмма.

Бой станет главным событием турнира. Отмечается, что Мидаев выиграл 12 боев и проиграл один. Игнатьев одержал 20 побед. Также у него было две ничьи и два проигрыша.

Боец ММА из Свердловской области стал впервые чемпионом России
Узнать подробнее
#Спорт#Турнир#Бой#ММА#Екатеринбург#Волосы#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков
Сегодня, 13:07
Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке
Вчера, 11:54
Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца года
Сегодня, 11:59
Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища
Вчера, 06:33
Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?
Сегодня, 13:08
Выбросы в снегопад. Превышение диоксида азота обнаружено в Нижнем Тагиле 2 ноября
Вчера, 06:26