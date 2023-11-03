Боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Соревнование состоится в уральской столице 4 ноября. Соперником Мидаева в этот день станет Евгений Игнатьев, они сразятся в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг).
Перед взвешиванием выяснилось, что Рахим не укладывается в лимит на 50 граммов, пишет «Коммерсант».
Я не знаю, что команда соперника увидела в этих 50 граммах, но они наотрез отказались принимать бой. Обычно профессиональные бойцы не отказываются от боя из-за 50 грамм, — рассказал Рахим.
В результате после стрижки бойцы сравняли массу. Оба весят 61,3 килограмма.
Бой станет главным событием турнира. Отмечается, что Мидаев выиграл 12 боев и проиграл один. Игнатьев одержал 20 побед. Также у него было две ничьи и два проигрыша.