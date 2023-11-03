Больше половины жителей Екатеринбурга трудятся на нелюбимой работе

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Такими данными делится пресс-служба SuperJob. По информации исследователей, в основном горожане смотрят, где находится офис и какой рейтинг у организации.
Помимо этого, они обращают внимание на отзывы бывших сотрудников. И лишь 7% респондентов могут себе позволить выбрать именно ту работу, которую они хотят.
С удовольствием жители Екатеринбурга выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также мотивировать их может ремонт в офисе.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области не хватает 62 тысячи специалистов.