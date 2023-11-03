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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

90% опрошенных жителей Екатеринбурга выбирают работу не по душе

Больше половины жителей Екатеринбурга трудятся на нелюбимой работе

3 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI

90% опрошенных жителей Екатеринбурга выбирают работу не по душе

Работу не по душе выбирают 90% опрошенных жителей Екатеринбурга. При выборе места работы они руководствуются лишь логическими выводами.

Такими данными делится пресс-служба SuperJob. По информации исследователей, в основном горожане смотрят, где находится офис и какой рейтинг у организации.

Помимо этого, они обращают внимание на отзывы бывших сотрудников. И лишь 7% респондентов могут себе позволить выбрать именно ту работу, которую они хотят.

С удовольствием жители Екатеринбурга выходят на работу к землякам и тезкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Также мотивировать их может ремонт в офисе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области не хватает 62 тысячи специалистов.

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#Экономика#Работа#Опрос#Офис#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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