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Горожане нашли в ларьках с шаурмой в Екатеринбурге 120 нарушений

Больше сотни нарушений найдены жителями Екатеринбурга в ларьках с шаурмой

3 ноября 2023, 03:23
Фото: Midjourney

Горожане нашли в ларьках с шаурмой в Екатеринбурге 120 нарушений

В Екатеринбурге в четырех киосках, где продают шаурму, во время проверки было найдено более сотни нарушений. В рейде участвовали Общественная палата и жители города.

Так, проверялись наличие санкнижек у продавцов, маркировка на товаре, соблюдение температуры хранения и документы, позволяющие вести торговую деятельность, пишет «Ведомости Урал».

Во время проверки выяснилось, что продукты питания хранились рядом с жидкостью для автомобилей, несоблюдение правил приготовления еды. Кроме того, на продуктах не имелось маркировки и не было специального оснащения. На нарушителей составили 120 протоколов.

От хозяев киосков потребовали устранить в ближайшее время все имеющиеся нарушения. В случае, если это не будет сделано, им грозят штрафы и административная ответственность.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге в халяльной колбасе, которая продается в магазинах, нашли свинину.

В халяльной колбасе в Екатеринбурге нашли свинину
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