Больше сотни нарушений найдены жителями Екатеринбурга в ларьках с шаурмой

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Так, проверялись наличие санкнижек у продавцов, маркировка на товаре, соблюдение температуры хранения и документы, позволяющие вести торговую деятельность, пишет «Ведомости Урал».
Во время проверки выяснилось, что продукты питания хранились рядом с жидкостью для автомобилей, несоблюдение правил приготовления еды. Кроме того, на продуктах не имелось маркировки и не было специального оснащения. На нарушителей составили 120 протоколов.
От хозяев киосков потребовали устранить в ближайшее время все имеющиеся нарушения. В случае, если это не будет сделано, им грозят штрафы и административная ответственность.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге в халяльной колбасе, которая продается в магазинах, нашли свинину.